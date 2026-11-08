Manchester City'nin son dönemdeki form düşüşü Premier League genelinde endişe yaratırken Gary Neville, kulübün saha dışındaki hukuki mücadelelerinin sonunda takım üzerinde zihinsel bir yük oluşturmaya başladığını öne sürdü. Nottingham Forest karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 3-1'lik yenilginin ardından eski Manchester United kaptanı, olası yaptırımlara ilişkin bitmek bilmeyen tartışmaların artık görmezden gelinemeyeceğini düşünüyor.

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Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında tökezledi: Arsenal farkı açtı

Enzo Maresca'nın ekibi cumartesi günü Nottingham Forest deplasmanında 3-1'lik ağır bir yenilgi aldı ve 2026-27 sezonunda bir darbe daha yedi. Manchester City, Premier League'in lideri ve son şampiyon Arsenal'ın artık altı puan gerisinde.

Bu form düşüşü, Manchester City'nin sezona yaptığı etkileyici başlangıçla keskin bir tezat oluşturuyor. Manchester ekibi, ligdeki ilk yedi maçını üst üste kazanarak başlangıçta durdurulamaz görünmüştü. Ardından performansında ani bir düşüş yaşadı.

Neville saha dışındaki dikkat dağıtıcı etkenlere işaret etti

Son düdüğün ardından NBC Sports'a konuşan Neville, ağır yaptırımlara ilişkin süregelen belirsizliğin soyunma odası üzerinde ciddi bir baskı yarattığını düşündüğünü söyledi. Kulübün kamuoyunun yoğun incelemesi altında olduğunu belirten yorumcuya göre bu durum, önemli bir psikolojik engele dönüştü.

Neville, “Son bir ay kadar süredir ülkede herkesin konuştuğu konu bu. Oyunculara sürekli ‘Sizce ne olacak? Küme düşerlerse ne olur? Kalacak mısınız?’ diye soruluyordur” dedi. “Şimdi ailelerinizin de bunlarla uğraşmak zorunda kaldığını, menajerlerinizin de sürekli bunları düşündüğünü hayal edin. Dolayısıyla bunun yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayacak bir faktör olduğu göz ardı edilemez.”

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Eski Manchester United kaptanı, Manchester City'nin sahadaki performansını da yükseltmesi gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: “Bir ya da iki maç kaybedince bunu bahane olarak görmeye başlayabilirsiniz. Ama daha iyi oynamaları, maçlarda mücadele etmeleri ve sahada hem taktiksel hem de fiziksel açıdan daha iyi performans göstermeleri gerekiyor.

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“Yine de son dört ila altı haftada kamuoyu önünde maruz kaldıkları baskının ağırlığı nedeniyle bunun bir ölçüde etkili olduğuna inanıyorum.”

Maresca, mücadele gücünün eksikliğinden yakındı

Neville dış baskılara işaret ederken Maresca, takımının fiziksel açıdan yetersiz kalmasına odaklandı. Maçın ardından konuşan Manchester City teknik direktörü, takımının City Ground'daki ilk 45 dakikalık performansını sert biçimde eleştirdi.

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İtalyan teknik direktör, “İlk yarıda rakibin mücadele gücüne karşılık veremeyip bütün ikili mücadeleleri kaybederseniz işiniz zorlaşır” dedi. “Sonra tepki vermek istediğimizde artık çok geç oluyor. Bu tür maçlarda rakibin mücadele gücüne karşılık vermeniz ve ikili mücadeleleri kazanmanız gerekir, yoksa işler her zaman karmaşık hâle gelir.”

Maresca, kötü başlangıcın ardından işlerini çok zorlaştırdıklarını kabul etti. “İlk yarıda ikili mücadelelerde ve ikinci toplarda yeterince iyi değildik, hepsini kaybettik” diye ekledi. “Ardından tepki vermeye çalıştığımızda 2-0 gerideydik. Futbolda böyle bir durumdan dönmek her zaman zordur.”

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Maresca'nın oyuncuları üzerindeki baskı artıyor

Manchester City, Arsenal ile arasındaki fark daha da açılmadan mevcut düşüşünü durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda. 114 kural ihlalinden suçlu bulunmasının ardından küme düşme de dâhil olmak üzere ağır yaptırım tehdidiyle karşı karşıya olan kadroyu, zihinsel dayanıklılığı açısından büyük bir sınav bekliyor.

Maresca, yaklaşan maçlarda oyuncularından fiziksel açıdan derhâl bir reaksiyon bekleyecek. Daha fazla puan kaybı, şampiyonluk hedeflerine zarar vermekle kalmayacak, kulübün uzun vadeli geleceğine ilişkin bitmek bilmeyen dış tartışmaları da artıracak.