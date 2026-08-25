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Çeviri:

Manchester City'nin yıldızı Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı

Crystal Palace - M.City
Crystal Palace
M.City
Premier Lig
N. O'Reilly
İngiltere

Profesyonel futbolcuların oylamasına göre

Manchester City'nin yıldızı Nico O'Reilly, geçen sezonun performansıyla Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.

Bu gelişme, profesyonel oyuncuların oylarıyla bu yılın İngiliz futbolundaki en iyi performans gösteren oyuncularını onurlandırmak amacıyla bu akşam salı günü düzenlenen Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ödül töreninde gerçekleşti.

O'Reilly, Manchester City'nin kadrosunda vazgeçilmez bir ilk on bir oyuncusu haline geldi; 21 yaşındaki sol bek, 2025/2026 sezonunda 55 maça çıktı, dokuz gol kaydetti ve altı asist yaptı.

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O'Reilly, geçtiğimiz mart ayında Arsenal'e karşı oynanan son Lig Kupası finalinde (2-0) üstün bir performans sergiledi ve maçta attığı iki golle kupayı City'nin hanesine yazdı.

Belirtmek gerekir ki O'Reilly, 2026 Dünya Kupası'na katılan İngiltere Milli Takımı'nın yıldızlarından biriydi ve üçüncülüğün kazanılmasına katkıda bulundu.




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