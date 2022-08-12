Cezayirli oyuncu, takım arkadaşını buz banyosuna sokmakla tehdit ettiğini itiraf etti.

Manchester City'nin şampiyonluk belgeselinde konuşan Riyah Mahrez, takımdaki yakın arkadaşlarından Bernardo Silva'ya takılmadan edemedi.

Takımın son yıllardaki başarısında büyük rol oynayan ikilinin üçüncü bölgedeki uyumu City'ye üst üste Premier Lig şampiyonlukları kazandırdı.

2017'de Monaco'dan transfer edilen Bernardo dört kez şampiyonluk sevinci yaşarken, bir yıl sonra Leicester'dan alınan Mahrez üç kez zirveyi tattı.

Mahrez, Bernardo hakkında ne söyledi?

İki yıldız saha içinde olduğu gibi saha dışında da çok iyi anlaşıyor. Bernardo ve Mahrez, City'nin "Birlikte yeniden şampiyon!" isimli belgeselinde maç öncesi ritüellerini anlattılar.

Portekizli oyuncunun maç günlerindeki olmazsa olmazı kahve.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 20298 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

20% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

11% 41+ 20298 Oylar

"Bu benim tek totemim. Her zaman maçtan bir saat önce Riyad ve kendim için kahve almaya giderim."

Ardından söz alan Mahrez ise Bernardo'yla geliştirdikleri bu ritüel hakkında esprili bir yorum yaptı.

"Isınmaya çıkmadan yirmi dakika önce bana küçük bir çocuk gibi kahve getiriyor, çünkü benden korkuyor. Ona 'getirmezsen seni buz banyosuna sokarım' dedim."

Manchester City sezonu iyi açtı

Premier Lig'in ilk haftasında City, West Ham'ı 2-0 mağlup ederken, maça yedek kulübesinde başlayan Mahrez ve Bernardo oyuna sonradan dahil oldu.

Guardiola'nın Cumartesi günü Bournemouth karşısında ikiliye 11'de yer verip vermeyeceği merak konusu.

Öte yandan; Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva'nın adı son günlerde transfer haberlerinde sıkça yer alıyor.