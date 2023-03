İngiliz devinin başarılı bekinin, saha dışındaki vukuatları bitmek bilmiyor.

Manchester City’nin yıldızı Walker’ın eşi Annie; eşi Walker'ın eski karısı Lauryn Goodman ile görüştüğünü öğrenince küplere bindi.

Walker’ın ikinci çocuğuna beş aylık hamile olan Annie, eski eşinin ortalığı karıştırma niyetinde olduğuna inanıyor.

Ne söylendi?

Bir kaynak The Sun’a konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Lauryn ve Kyle arasındaki görüşme Eylül ayında Cheshire'deki bir avukatın ofisinde gerçekleşti, ancak şimdiki eşi Annie bunu haftalar sonra öğrendi.

"Yasal konuları görüşmek için sadece avukatlarla olsa bile, Annie bu durumdan dolayı asla mutlu olmadı.”

32 yaşındaki Walker ve 30 yaşındaki Annie çocukluklarından beri birbirlerine aşıklar.

Ancak, 2019 yılında Walker, Ex On The Beach yıldızı Laura Brown ile bir ilişki yaşadı.

Ve Mart ayının 2020 yılında Walker, model Lauryn'in bebeğini doğurduğunu ve ayda 8.000 Sterlin’lik bir daireye taşındığını açıkladı.

Günler sonra, iki kadınla seks partisi yaparak Covid kurallarını ihlal ederken yakalandı. Yine de Annie, onunla Kasım 2021'de evlendi.

"Hamile olduğunu duyunca çok üzüldü"

Kaynak ekledi: "Annie affetti, ama unutmadı. Bu yüzden Lauryn'in yeniden hamile olduğunu öğrendiğinde çok üzüldü.

"Beğenseniz de beğenmeseniz de o bebek, geniş ailesinin bir parçası olacak. Oğlunun üvey erkek kardeşi olacak.”

Annie, kısa bir süre önce Cheshire'daki evlerinin yakınındaki bir barda uygunsuz görüntüleriyle yakalanan Walker’ı bir kez daha destekledi ve olayla ilgili olumsuz bir yorum yapmadı.

Walker, polis tarafından soruşturmaya alınmasına rağmen bir suçu olmadığı tespit edildi.