Manchester City’nin yıldızı Kyle Walker’dan itiraf: Manchester City’ye gelmeden önce tek yaptığım gece kulüplerinde hayatın tadını çıkartmaktı

Manchester City’nin deneyimli sağ beki Manchester City’ye transfer olmasının ardından izlediği maç sayısındaki artışa dikkat çekti.

Premier League'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kyle Walker City kadrosuna katılmadan önce futbol maçı izlemenin ilgisini çekmediğini açıkladı. Şu anda 34 yaşında olan Walker, Manchester City'de kazanılacak neredeyse her şeyi kazandı ve City'nin son yedi Premier Lig sezonunun altısında zafere ulaşmasında kilit rol oynarken, City’ye transferinin futbola olan bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

Walker ne söyledi?

Yeni podcast You'll Never Beat Kyle Walker'da konuşan Walker'ın açıklamaları hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılansa da samimiyeti alkış topladı:

“Muhtemelen son iki yılda daha önce izlediğimden daha fazla futbol izledim. Daha önce futbol izlemezdim. Manchester City'ye gelmeden önce futbolu sadece oynuyordum. Önceden daha iyi olabileceğim ya da daha iyi yapabileceğim şeyler üzerine düşünmezdim.

Herhangi bir analiz videosunu açıp hiç izlemedim. Yüzde bir milyon şimdi daha çok şey öğreniyorum. O zamanlar sadece futbol oynuyordum. O zamanlar Londra'da 20-21 yaşlarında biri olarak en iyi futbolu oynamayı, Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanmayı düşünmüyorsunuz.

Haftanın her günü açık gece kulüpleri vardı. Ben sadece gider ve hayatımın tadını çıkarırdım”



İlk örnek değil

Walker, gençken futbol izlemenin kendilerine göre olmadığını paylaşan tek futbolcu değil zira milli takımdan takım arkadaşı Ben White da daha önce benzer bir açıklamaya imza atmıştı. 2021’de Sky Sports’a verdiği bir demeçte futbolseverleri şaşırtan White, “Küçükken hiç futbol izlemedim ve şimdi de izlemiyorum. Sadece oynamayı seviyorum ve asla futbol izlemedim. Bu yüzden eski jenerasyon futbolcular hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Patrick Viera’nın çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ama detayları bilmiyorum. Belki sadece İngiltere Milli Takımı’nı izlerim” ifadelerini kullanmıştı.