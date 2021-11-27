Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne: Küçükken Liverpool taraftarıydım

Premier Lig'in ve dünyanın sayılı orta saha oyuncuları arasında yer alan Kevin De Bruyne'nin Ada futboluyla ilk bağı profesyonel kariyerinin çok öncesine dayanıyor.

Amazon Prime Video Sport'a konuşan De Bruyne, çocukken ailesinin Liverpool taraftarı olduğunu, bu nedenle kendisinin de Merseyside ekibine sempati beslediğini itiraf etti.

Ne söyledi?

De Bruyne, Liverpool taraftarlığıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Doğru. Ailem Liverpool taraftarıydı, o yüzden ben de Liverpool'u tutuyordum. Çocukken küçük ve hızlı bir santrafordum."

Henüz minik bir futbolcu adayı olduğu yıllarda santrafor pozisyonunda oynadığını belirten De Bruyne'nin idolü de, doğal olarak bir forvet oyuncusu olan Michael Owen'mış.

Liverpool altyapısından yetişen Owen, kulüp ve milli takım seviyesinde attığı gollerle genç yaşta adını duyurmayı başarmıştı. Ardından transfer olduğu Real Madrid'de ise sakatlıkların da etkisiyle eski formunu yakalayamamıştı.

Chelsea'de şans bulamadı

İlerleyen yıllarda yetenekli bir orta saha oyuncusuna dönüşen De Bruyne, altyapısından yetiştiği Belçika'nın Genk takımında profesyonelliğe adım attı.

2012'de 8 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olsa da, burada istediği şansı bir türlü bulamadı. Önce Genk'e, ardından Werder Bremen'e kiralanan De Bruyne, Chelsea'de sadece dokuz maça çıkabildi ve 2014'te Wolfsburg'a satıldı.

Almanya'da top koşturduğu bir buçuk sezonda yakaladığı müthiş çıkış, 2015 yazında Manchester City formasıyla Premier Lig'e dönmesini sağladı.

City adına çıktığı 276 maçta 70 gol atıp, 108 asist yapan 30 yaşındaki oyuncu, Belçika milli takımının formasını da 88 kez giydi.