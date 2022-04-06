Kevin De Bruyne, Atletico Madrid'in "5-5-0" dizilişi karşısında hayrete düşerken daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söylüyor.

City, salı gecesi Etihad Stadyumu'nda Atletico'nun inatçı savunmasını geçebilmek için mücadele etti ve bu durum onlar için fazlasıyla sinir bozucu bir hale gelecekken golü buldular.

De Bruyne, 70. dakikadaki vuruşuyla fark yarattı, ancak maçın son düdüğünden sonra konuk takımın taktik dizilişi konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.

İspanyol ekip, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında sahası Wanda Metropolitano’da City’i ağırlayacak.

Ne söylendi?

Belçikalı futbolcu TNT Sports'a verdiği demeçte, "Takımlar bize karşı çok defansif oynuyorlar, ama bugün ilk kez 5-5-0 oynayan bir takım görüyorum.

"Ben, daha önce hiç böyle bir şey görmedim.

"Forvetleri yoktu. Bu yüzden boşluk bulmak çok zordu.

"İkinci yarıda daha fazla şansımız vardı ve şans eseri bir gol bulduk, ancak hiç pozisyon vermedik ve bu açıdan gerçekten iyi bir oyun oynadık” dedi.

City patronu Pep Guardiola, maç sonrası yaptığı basın toplantısında orta saha oyuncusunun duygularını tekrarladı ve ekledi: "5-3-2 oynayacaklarını hissettik, sonra 5-5-0’a döndüler.

"Taş devrinde, bugün ya da 1000 yıl sonra fark etmez, bu dizilişe karşı hücum etmek her zaman zor, çünkü hiç boşluk yoktu."

Savic, Atletico'nun taktiklerini savundu

Antoine Griezmann ve Joao Felix, gecenin çoğunu pres yaparak geçirirken City topa hakim oldu ve Atletico, 90 dakika boyunca tek şut bile atamadı.

Savic, Diego Simeone'nin savunmasının kalbindeydi ve yenilgiye rağmen oyun planlarının başarılı olduğunu söyledi.

"Kaybetmeyi asla sevmeyiz. Kaybettiğimiz için mutlu değiliz, ama sonuçta kötü bir skor değil, City'nin evinde oynadık ve çok fazla şansları olmadı.

"Topa sahiplerdi, ama Griezmann veya Joao ile daha iyi bitirebileceğimiz bazı ataklarımız oldu. Sakinim, çünkü stadyumumuzda 90 dakikamız daha var.”

Savic ayrıca, Atletico'nun rövanşta daha maceralı bir oyun oynayacağının sözünü verdi.

"Bu kadar fazla savunma yaptığınızda çıkmak kolay olmuyor, iki ya da üç kontra atak yaptık, daha iyisini yapabilirdik.

“Evimizde daha farklı olacak, gol atmamız gerekecek ve gol atacağız.”

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