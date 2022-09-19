Wolverhampton deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Manchester City'de maçın henüz birinci dakikasında gol perdesini açan Jack Grealish, tercihinin sol kanat veya sekiz numara olarak oynamak olduğunu söyledi.

City'nin geniş bir hücum rotasyonuna sahip olduğunu belirten yıldız oyuncu, aldığı her dakikayı çok iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Çok yetenekli oyunculardan kurulu olduğumuz için herkes her maçı oynamayacak. Ofansif oyuncular Guardiola'nın en fazla rotasyon kullandığı kullandığı isimler ve oynamak için bir şans bulduğunuzda bunu iyi değerlendirmeniz gerekir. Bu şansı yakaladığınızda iki elinizle sarılmalısınız ve benim yapmaya çalıştığım şey de bu.

Geçtiğimiz yıl daha çok adaptasyonla geçti. Bu sezon beni buraya getiren yeteneklerimi daha çok sergilemek istiyorum. Bunu geçen sezon zaman zaman yapabildim ancak hiçbir zaman yeterince gösteremedim.

Geçen sezon sahte dokuz olarak oynadığım maçlar oldu ama kendimi en iyi hissettiğim bölge sol kanat. City'de bu pozisyonda oynuyorsanız çok fazla top taşımanız gerekiyor ve bunu seviyorum. Bu yüzden daha çok sol kanat ya da sekiz numara olarak oynamaktan hoşlanıyorum.

Ben, Haaland, Foden, Alvarez ve Mahrez gibi hücum oyuncularının farklı pozisyonlarda görev yapabileceğine inanıyorum"