Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish: "Tekme yemek hoşuma gidiyor"

Manchester City'nin transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığı Grealish'in her hareketi mercek altında.

Tatilde eğlenirken çekilen fotoğrafları nedeniyle ağır eleştiriler alan Jack Grealish bunu bir motivasyon kaynağı olarak kullandığını açıkladı.

Aston Villa'dan 117.5 milyon euro'ya alınan Grealish geçen sezon sergilediği performansla bonservisi ölçüsünde beklentileri karşılayamamıştı.

Yıldız oyuncunun yazın çekilen görüntüleri ise futbolu kadar profesyonelliğinin de tartışılmasına yol açtı.

Kampın en iyilerinden

Sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Manchester City'nin Club America'yla oynadığı maçta sivrilen Grealish, Kevin De Bruyne'nin ilk golünde asisti yapan isimdi.

Gabriel Jesus ve Raheem Sterling'in takımdan ayrılmasıyla birlikte bu sezon Grealish'in sol kanatta daha fazla görev yapması bekleniyor.

2021/22 sezonunda Premier Lig'de 26 maçta üç gol, üç asist üreten İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise yedi maçta bir gol, bir asistle oynamıştı.

Ne söyledi?

"Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Ibiza'ya gittim. Ardından İngiltere'yi ziyaret edip, Vegas'a geçtim. Bunun dışında kız arkadaşımla vakit geçirdim ve antrenmanlara dönüp çok sıkı çalıştım."

"Instagram'da antrenmanlardan çok fazla fotoğraf paylaştığım için tepki alıyorum. İnsanlar sezon bittikten sonra sizi çalışırken görmek istemiyor. Daha fazla magazinsel içerik bekliyorlar. Kariyerimin başında bu beni zorlamıştı, ama şimdi alıştım."

"Benim yaptıklarım diğer oyunculara göre daha fazla dikkat çekiyor. Ibiza'ya ya da Vegas'a giden diğer futbolcular bu kadar tepki görmüyor."

"Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldiğimde bunların olacağını biliyordum. Bununla başa çıkmak zorundayım."

"Tekme yemek hoşuma gidiyor"

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Grealish, Club America maçında rakip savunmacıların sert müdahalelerine maruz kalmıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu durumdan rahatsızlık duymadığını belirtti.

"Birkaç tekme yedim, bunlar oyunun parçası. Tekme yemek sorun değil, ama verilmeyen iki penaltımız vardı. Pozisyonları tekrar izledim, kesinlikle penaltıydı."

"Tekme yemek hoşuma gidiyor. Joao [Cancelo] bana 'bunun nesini seviyorsun?' diye sorduğunda ona yanıt veremedim. Sanırım bu beni gaza getiriyor."