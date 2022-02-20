Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Tottenham yenilgisi sonrası konuştu: "Alışkın değiliz"

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Premier Lig'dekiTottenham mağlubiyetinin kendisini ve takım arkadaşlarını şaşkına döndürdüğünü itiraf etti.

Harry Kane'in 95. dakikada gelen golü ile, deplasman ekibi Tottenham Etihad Stadyumu'nda 3-2'lik galibiyetle üç puanı aldı.

Bu yenilgi ile birlikte, neredeyse dört ay sonra ligde mağlup oldu.

Ne söylendi?

"Alışık olmadığımız bir durum değil. Son yıllarda Liverpool'un her zaman rakip olduğunu biliyoruz."

"Her zaman oradalar. Hayatlarımızı mümkün olduğunca zorlaştırmak için her şeyi deneyeceklerini biliyoruz.

"İyi olan şu ki, hala buraya Etihad'a gelmeleri gerekiyor, ancak daha oynanacak çok maç var.

"Bir beraberliği kurtardığımızı düşünüyorduk. Maçın tamamına bakarsanız kazanmayı hak ettik.

"Ancak futbol bazen çılgındır ve bugün kolay hatalar yaptık. Onlara karşı koyabilmeleri için topu verdik ve bu da maçı kaybetmemize neden oldu."

City, Tottenham'a karşı uzatma dakikalarında Riyad Mahrez'in penaltı noktasından attığı gol ile 2-2'yi yakalasa da Kane'in son sözüne engel olamadı.

Conte'nin başarısı

Sonuç olarak Tottenham patronu Antonio Conte, özel menajerler kulübüne katılıyor.

İtalyan menajer; Jose Mourinho (Real Madrid, Manchester United, Tottenham), Jurgen Klopp (Borussia Dortmund, Liverpool), Mauricio Pochettino (Espanyol ve Spurs)'den sonra Guardiola'yı iki veya daha fazla farklı kulübün başında yenen sadece beş kişiden biri.

4 - Tottenham Hotspur are only the fourth side ever to complete a league double over a side managed by Man City boss Pep Guardiola, after Chelsea (2016-17), Manchester United (2019-20) and Wolves (2019-20). Antagonist. pic.twitter.com/mIR7vMAq96 — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2022

Nuno Santo, Ağustos ayında Premier Lig sezonunun ilk maçında City'yi yenmişti ve Tottenham, lige geldiğinden beri Pep'in çift mağlubiyetini tamamlayan dördüncü takım haline gelmişti.

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