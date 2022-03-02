Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan: "Premier Lig'de hakem bakmadığı zaman çimdikliyorlar"

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaştığı en zorlu savunmacılardan birinin, hakemler bakmadığında rakiplerini çimdiklemek gibi alışılmadık bir yaklaşım kullandığını açıkladı.

Gündoğan, Everton'dan Yerry Mina'nın en zor eşleşmelerinden biri olduğunu ve stopere saygı duyduğunu söyledi.

Mina, geçen yaz Copa America'da Lionel Messi ile tartıştı ve tuhaf davranışlarıyla Güney Amerika'da kötü nam salmış bir isim.

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Gündoğan, Bild'e verdiği demeçte, "Everton'dan Yerry Mina'yı da hatırlıyorum. Sert bir Kolombiyalı stoper. Hakem bakmadığı zaman ellerini bir müdahalede kullanacak, sırtını kaşıyacak veya çimdikleyecek. Bunu bi iki kez yaparken gördüm.

"Ancak o kadar da kirli bir şekilde değil. Hatta yüzünüze dostane bir şekilde gülümsüyor, bu da onu komik bir şekilde sempatik yapıyor. Daha önce sırt nasıl çimdiklenir, bilmiyordum.”

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Mina, Gündoğan'ın en zorlu rakiplerinden biri olarak kabul edilmesi için şaşırtıcı bir seçim çünkü savunma oyuncusu kısmen sakatlıkları nedeniyle Everton'da sürekli süre bulamıyor.

Gerçekten de Mina şu anda kuadriseps problemiyle sakatlık yaşıyor.

27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Everton için 24 kez sahaya çıkarken bu sezon yalnızca 10 kez forma giydi.

Everton'dan önce Barcelona, Palmeiras ve Santa Fe'de oynadı.

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