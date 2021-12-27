Manchester City'nin yıldızı Ferran Torres, Barcelona'ya transferi için sağlık kontrolünden geçecek
Xavi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından yeniden yapılanma sürecine giren ve kadrosunu güçlendirme hazırlıklarını sürdüren Barcelona, Manchester City forması giyen Ferran Torres ile anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İspanyol yıldız bugün Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek.
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Barcelona ile Manchester City'nin 55 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtilirken, İngiliz ekibinin Barcelona efsanesi teknik direktörü Pep Guardiola da oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.
Torres'e takımdan ayrılması için izin verdiğini belirten Guardiola, Katalan ekibinin baştan çıkartıcı bir kulüp olduğu itirafında bulunmuştu.
Coutinho yol ayrımında
Manchester City'ye 2020-2021 sezonu başında Valencia'dan 28 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu City forması giydiği ilk sezonunda bütün kulvarlarda 38 karşılaşmada 13 gol atarken, iki de asist yapmıştı.
Torres City'deki performansıyla İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olmuştu.
Bu sezon fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Premier Lig'de süre aldığı dört karşılaşmada iki gol atmıştı.
Barcelona'daki Xavi döneminin ilk transferi olması beklenen Torres'i kadroya katabilmek için maaş bütçesinde yer açması gereken Barcelona'nın Torres için Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho ile yolları ayırması bekleniyor.