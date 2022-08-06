Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland Premier Lig'de acı çekmeye hazır

Norveçli oyuncu Manchester City formasıyla ligdeki ilk sınavını zorlu bir rakibe karşı verecek.

Pazar günü Premier Lig kariyerine başlamaya hazırlanan Erling Haaland, yaşayacağı acıların kendisini güçlendireceğine inanıyor.

Yeni takımına nasıl uyum sağlayacağı merak konusu olan yıldız golcü Premier Lig'deki yüksek sertlik seviyesine hazır olduğunu da söyledi.

Premier Lig sahnesindeki ilk maçına Londra deplasmanında çıkacak olan 22 yaşındaki oyuncu West Ham savunmasını aşmaya çalışacak.

Haaland, Premier Lig hakkında ne söyledi?

The Athletic'e konuşan Haaland beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Biraz daha fiziksel ve yüksek tempolu olacağını düşünüyorum. Pres de daha fazla olacak."

"Burası fiziksel bir lig ve işim kolay değil. Ama vücudum buna hazır, iyi bir ikili mücadeleyi her zaman severim."

Haaland çocukluğundan beri hayranlıkla izlediği Premier Lig'in bir parçası olmak için sabırsızlanıyor.

"Hep Premier Lig'i izledim. Her maçın kendine özgü bir hikayesi var."

"Birçok farklı rakip ve farklı atmosfer var. Hayatım boyunca dışardan seyrettiğim bu lige dahil olmayı iple çekiyorum."

Haaland'ın Manchester City'ye alışma süreci nasıl gidiyor?

Norveçli oyuncu Borussia Dortmund ile Manchester City arasındaki oyun tarzı farklılıkları nedeniyle bir süre bocalayabileceğini kabul ediyor.

"Takım kimyası çok önemli. Dortmund'da iki buçuk yıl geçirdim, oradaki oyuncuları iyi tanıyordum. Pas zamanlamaları burada da oturacak."

"Bu olması gereken ve zamanla olacak bir şey. Birbirimizi tanımaya başladığımızda her şey güzel olacak. Bu biraz vakit alabilir, ama buradaki oyuncuların seviyesi inanılmaz."

Haaland'ın ilk sınavları

Son şampiyon Manchester City unvan koruma yolculuğuna Pazar günü West Ham deplasmanında başlayacak.

Haaland seyircisi önündeki ilk maçında Bournemouth ile karşılaşacak. Ardından Newcastle'ı ziyaret edecek olan City, ligin ilk ayını Crystal Palace ve Nottingham Forest mücadeleleriyle tamamlayacak.