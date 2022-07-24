Forvet, Bayern Münih'e karşı ilk golünü attıktan sonra İspanyol menajer hakkındaki ilk izlenimlerini açıkladı.

Erling Haaland, Pep Guardiola'yı "çılgın" olarak nitelendirirken, Manchester City patronu altındaki hayatın "eğlenceli olacağını" tahmin etti.

Norveçli, City'nin sezon öncesi Bayern Münih'e karşı kazandığı maçta Maviler için ilk golünü attı ve şimdi Premier Lig şampiyonuyla adaptasyonuna devam etmek için can atıyor.

51 milyon sterlin'lik (61 milyon dolar) transfer olan Haaland, maç sonrası Guardiola hakkındaki ilk izlenimlerini açıkladı ve ayrıca City formasıyla ilk maçında 12 dakikada gol şansı bulmasına şaşırmadığını vurguladı.

Haaland, Guardiola hakkında ne dedi?

Haaland, "Guardiola biraz çılgın ve bu hoşuma gitti" dedi ve ekledi:

"Yani eğlenceli olacak. Henüz bir hafta olduğu için çok bir şey söyleyemem ama iyi antrenman yapıyorum ve bundan sonrasına hazırım."

22 yaşındaki futbolcu, Manchester City formasıyla ilk resmî maçına çıkma hayaliyle ilgili ise şunları söyledi:

"Muhtemelen hepinizin bildiği gibi, son yıllarda çok fazla City maçı izliyorum ve son yıllarda santrforsuz oynadılar. Gol şanslarına şaşırmadım."

Haaland, Grealish ile ilgili ne söyledi?

Haaland'ın Bayern'e karşı galibiyet golüne yardım eden Jack Grealish, eski Borussia Dortmund yıldızını City'nin Club America'yı bir önceki dostluk maçında mağlup etmesinden sonra "harika bir adam" olarak nitelendirmişti.

Grealish ile bağlantı kurmak, Haaland'ın City kadrosuna entegrasyonunun bir başka olumlu parçası oldu.

Haaland, İngiliz yıldızla ilgili şu yorumu yaptı:

"O iyi. Tabii ki daha iyi olmalıyım, ama bu iyi bir bağlantı.

"Onun etrafındaki havayı seviyorum, bu yüzden eğlenceli olacak."

City için sırada ne var?

City 30 Temmuz'da yeni sezonun perdesini kaldıracak olan Community Shield finalinde Liverpool ile karşılaşacak.

Guardiola'nın adamları bu maçtan sekiz gün sonra ise Premier Lig'de yeni sezonu açmak için West Ham deplasmanına gidecek