Manchester City’nin eski golcüsü Paulo Wanchope, Norveçli golcüyü takdir ederken, babasıyla ortak özelliğine değindi.

Manchester City’ye imza attığı günden bu yana Premier Lig’e adeta damgasını vuran Erling Haaland, İngiliz ekibinin eski golcüsü Paulo Wanchope tarafından mercek altına alındı. Dünyaca ünlü yıldızın babası Alf-Inge ile City’de aynı soyunma odasını paylaşan Kosta Rikalı eski futbolcu, Erling’in babasıyla bazı ortak özelliklere sahip olduğunun altını çizdi.

Erling’in büyük bir patlayıcı güce sahip olan bir santrfor olduğunu, babasının ise defansif bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Wanchope, buna rağmen her iki ismin de üst düzey bir iş ahlakına sahip olduğunu söyledi. Erling’in de babası gibi her zaman çok çalıştığını belirten Wanchope, “Aynı iş ahlakını Erling’de de görüyorum. Alfie çok çalışmaktan asla korkmayan çok iyi bir takım arkadaşıydı ve oğlu da aynı arzuyu gösterdi” dedi.

Wanchope ne söyledi?

2004 yılında Malaga'ya gitmeden önce City formasıyla 75 maçta 29 gol atan Wanchope Man City'de dört yıl geçirdi ve bunun üç yılında Alf-Inge Haaland ile birlikteydi. Birçok kişi Alfie'yi oğluna kararlı bir mücadele ruhu aşıladığı için takdir ediyor ve son birkaç yıldaki gol sayıları bunun bir kanıtı. Bununla birlikte Wanchope, genç Erling'in korku salan bir fenomen olarak kalmak istiyorsa oyununu yükseltmesi gerektiğini düşünüyor:

"Hâlâ Premier Lig'i tanımaya çalışıyor ve rakipleri de artık onu daha iyi tanıyor. Ona karşı oynadılar ve onun hareketlerinin daha fazla farkında olacaklar, bu da ona zorluk çıkaracak. Hala genç bir oyuncu ve hala Manchester City'nin tarzına uyum sağlamaya çalışıyor, yanında oynayan oyuncuların nerelere koşacağını daha iyi ezberlerse daha fazla skor katkısı yapacak”