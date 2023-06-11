Premier Lig'in yıldızı Haaland, dünya futbolunun efsanelerinden Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı futbol ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren rekortmen golcü Haaland'dan Cristiano Ronaldo itirafı geldi.

Norveçli yıldız, Portekizli süperstardan ilham aldığını kesinlikle reddetmiyor ve ona büyük bir hayranlık duyuyor.

Ne söylendi?

Erling Haaland, oyununu geliştirmek için Manchester United efsanesi Cristiano Ronaldo'dan ilham aldığını itiraf ediyor. Norveçli golcü; gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ronaldo, maçlarda sürekli farklı şeyler yapıyor ve onun maçlarını izliyorum. Zamanlaması çok iyi ve son vuruşu da kendisi yapıyor. Bu yüzden çok fazla gol atıyor. Sürekli bir hamle ve üstüne bir hamle daha yapma yeteneği var" dedi.

City bir ilki yaşadı

Manchester City, Cumartesi gecesi oynadığı Şampiyonlar Ligi finalindeki Inter maçını kazanarak tarihinde bir ilke imza attı. City, Inter karşısında Rodri'nin attığı golle sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı ve tarihinde ilk kez Devler Ligi'ni evine götürdü. Inter ise tam 13 yıl önce kazandığı kupayı bu kez uzaktan izlemek zorunda kaldı.

Ronaldo'nun bu sezonki performansı

Ocak ayında Al Nassr takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 kez Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa’da mücadele etti.