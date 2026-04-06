Manchester City'nin yıldızı, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın masasında

Manchester City'nin önde gelen oyuncularından biri, önümüzdeki yaz transfer döneminde Al Hilal ve Al Nasr'ın başlıca hedeflerinden biri haline geldi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın yardımcısı Pep Lenders, orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın 9 yıl boyunca forma giydiği İngiliz takımındaki son günlerini geçirdiğini açıkladı.

Linders, BBC'nin yayınladığı açıklamalarda, "Her güzel hikayenin bir sonu vardır... Umarım son aylarını keyifle geçirir ve hak ettiği bir veda alır... Bunu hak ediyor" dedi.

Linders, "Asla bir oyuncuyu benzer bir oyuncuyla telafi edemezsiniz, çünkü bu kalitede oyuncular yoktur" diye ekledi.

Suudi gazetesi "Al-Youm"a göre, Al-Nassr ve Al-Hilal, önümüzdeki yaz Silva'yı bedelsiz transfer ederek Roshen Ligi'nin yıldızlar kadrosuna katmak için rekabet ediyor.

Silva, Mart 2015'ten bu yana Portekiz milli takımında Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte oynuyor.

31 yaşındaki Silva'nın adı, Amerikan ligindeki kulüplerin yanı sıra Barcelona veya Juventus'a transfer olacağı yönünde de geçiyor. Ayrıca



