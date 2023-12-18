Manchester City’nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne’nin Belçika’daki evine hırsız girdi

Uzun süreli sakatlığını atlatmaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldız ülkesinden gelen haberle sarsıldı.

Manchester City’nin sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen yıldızı Kevin De Bruyne’nin ülkesindeki evine Cumartesi günü hırsız girdiği bildirildi. De Bruyne, eşi Michele ve çiftin üç çocuğunun hırsızlık operasyonu sırasında evde olmadığı ifade edilirken, bazı eşyaların çalındığı ancak olaya ilişkin detaylı bir bilginin şu an için paylaşılmadığı belirtildi.

Belçika haber kanalı HLN’de yer alan haberde hırsızların Bolderberg, Heusden-Zolder'deki mülkün birinci katına ulaşmak için bir merdiven kullandığı kaydedildi. 32 yaşındaki De Bruyne, 70 dönümlük araziyi 2015 yılında satın aldı ve Şubat 2019'da tamamlanan doğal beyaz taştan bir villa inşa etti. De Bruyne’nin evinde bir yüzme havuzu, jakuzi ve basketbol sahası bulunuyor.

Yeni yılda dönecek

Haftalık yaklaşık 425.000 Sterlin ile Premier Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri olan De Bruyne, Man City'nin Crystal Palace ile 2-2 berabere kalmasının ardından Cumartesi akşamı FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Suudi Arabistan'a uçtu. Öte yandan De Bruyne ailesinin hırsızların girdiği sadece arada sırada kullandığı ve Belçika ziyaretlerinde genellikle Cheshire’da kaldıkları öğrenildi.

Hamstring sorunu nedeniyle ameliyat masasına yatan De Bruyne kısa bir süre içerisinde sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yeni yılda sahalara dönmesi beklenen yıldız oyuncu, takımının geçen sezonu üç büyük kupayla tamamlamasında oldukça önemli bir rol oynamıştı.