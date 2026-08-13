Manchester City'nin yeni yıldızından Haaland'ın alaycı sözlerine sürpriz yanıt

Manchester City'nin yeni oyuncusu Elliot Anderson, takım arkadaşı Norveçli Erling Haaland'ın Instagram'daki alaycı sözlerine yanıt verdi.

Görünen o ki Norveçli Erling Haaland, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda başına gelenleri unutmadı. Takımı bu turnuvadan çeyrek finalde İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak veda etmişti.

"The Sun" gazetesine göre, Erling Haaland, Instagram'da bir hayranına verdiği iğneleyici bir yanıtta Manchester City'deki yeni takım arkadaşı Elliot Anderson ile alay etti.

Haaland, Instagram'da bir fotoğraf paylaşıp "Güneşli Manchester'a dönüş!" notunu düştükten sonra, bir hayranı "Anderson'a selam söyle" diye yazdı. Norveçli yıldız da hiç tereddüt etmeden "Dalgıç mı?" diye yanıt verdi.

"The Sun" gazetesi, buna rağmen ortada herhangi bir kırgınlık bulunmadığını, iki oyuncunun da dün sezon hazırlık antrenmanına katıldığını yazdı.

23 yaşındaki Anderson'a, yeni takım arkadaşının paylaşımını görüp görmediği sorulduğunda şöyle konuştu: "Evet, epey yayıldı. Bana dalgıç diyordu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Komikti. Bugün gerçekten çok iyiydi ve uyum sağlamama yardımcı oldu, bana karşı tamamen samimiydi, gerçekten iyi bir adam."

Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanma şansını artırmak için 23 yaşındaki İngiliz milli oyuncuyu Etihad Stadyumu'na katmak amacıyla 116 milyon sterlin harcadı.

Anderson, bu yaz Dünya Kupası sırasında yaşanan gergin bir olayın ardından görünüşe göre tüm Norveç halkının öfkesini üzerine çekmişti.

1-1 berabere geçen çeyrek final maçında Torbjørn Heggem, bir korner sonrası seken topa uzanarak Norveç'i öne geçirdi.

Gol, video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi; hakemler Haaland'ın Anderson'ı yere ittiğini tespit etti.

Bununla birlikte, pek çok taraftar Anderson'ın yere fazla kolay düştüğünü düşünürken, bazıları orta saha oyuncusunun ellerini önce Haaland'ın üzerine koyduğunu düşündü; hatta Haaland'ın kendisi de kararı "zayıf" olarak nitelendirdi.