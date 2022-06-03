Bir maçta attığı altı golle gündeme gelen Julian Alvarez, yeni sezonda sözleşme imzaladığı Manchester City'de yerine Marsilya'da oynayabilir.

Yaz transfer döneminin en önemli hamlesini yapan ve Erling Haaland'ı kontratındaki serbest kalma maddesini aktif hale getirerek transfer eden Manchester City, River Plate'ten transfer ettiği Julian Alvarez'i de beklemeye koyulurken, genç oyuncunun son haftalarda sergilediği üst düzey performans Guardiola ve ekibini kadro mühendisliği açısından zorluyor.

River Plate cephesi Haaland'ın transferini resmiyet kazanmasının ardından normal şartlarda Haziran ayından sonra Manchester City'ye katılması gereken Alvarez'i takımda tutma konusunda umutlanırken, Alianza Lima karşısında altı gol birden atan Alvarez'i takımda tutmak Copa Libertadores'i hedefleyen River Plate için eşsiz bir fırsat olarak öne çıktı.

Marsilya iddiası

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Haaland takviyesine rağmen Alvarez'in geleceğine ilişkin planları hiç değişmeyen Manchester City yönetimi ise genç oyuncuyu takımda tutmaya kararlı görünüyor. İngiliz ekibinin CEO'su Ferran Soriano çok sayıda kiralama teklifi aldıklarını ancak oyuncunun büyük bir olasılıkla sezonu City'de tamamlayacağını söyledi.

Gabriel Jesus'un daha fazla süre almak için ayrılmak istemesi Alvarez'in rotasyonda beklenenden daha fazla süre almasını sağlayacak ideal bir senaryoyu beraberinde getirebilir.

Soriano'nun bu açıklamasına rağmen TyC Sport'ta yer alan haberde oyuncunun Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Marsilya'ya teklif edildiği öne sürülürken, Ligue 1'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Marsilya bu teklifi kabul etti ve oyuncu hakkında verilecek son kararı beklemeye geçti.

Geçtiğimiz sezon Roma'dan milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, son dönemde kariyeri düşüşe geçen Cengiz'den oldukça yüksek bir verim almıştı. Sezonu 13 gol ve beş asistle tamamlayan 24 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda da Marsilya forması giymesi beklenirken, muhtemel Alvarez takviyesi Fransız ekibinin Cengiz'e yönelik planlarının değişmesine neden olabilir.

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