Manchester City, her yıl uluslararası futbolun zirvesindeki değişmez takımlardan biri. Ancak Skyblues'un tüm maçlarını takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli değil. Yayın hakları organizasyona göre değişiyor; dolayısıyla maçlar farklı platformlarda gösteriliyor.

City'nin maçlarını hangi kanallarda izleyebileceğinizi aşağıdaki özetten öğrenebilirsiniz.

Manchester City maçları hangi kanalda? Skyblues'un maçları televizyonda ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor? Tüm bilgiler bir arada

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Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları televizyonda ve internetten nerede yayınlanıyor?

Premier League'in Almanya'daki yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli televizyon kanalı, tüm maçları tek tek veya dönüşümlü yayınla canlı olarak gösteriyor. Manchester City maçlarını WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden internetten de canlı izleyebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla karşılaşmaları da Sky'da canlı yayınlanacak.

Gelecek maçlar MCI Premier Lig 10:00 IPS

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN'da izlenebiliyor. Yayın haklarını birkaç yıllığına alan platform, ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi yayınları ise birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ancak her maç haftasında salı gününün öne çıkan bir maçı yalnızca Amazon Prime Video'da gösteriliyor.

2027/28 sezonundan itibaren büyük bir değişiklik de yaşanacak: Yeni yayın platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketinin tüm ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City finale çıkarsa bu maç, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda izlenecek ilk kanal ZDF.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nde salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

Manchester City maçları hangi kanalda? Skyblues'un maçları televizyonda ve internetten canlı olarak nerede yayınlanıyor? Tüm bilgiler ve SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bizi de takip edebilirsiniz. Skyblues'un Şampiyonlar Ligi'ndekiler de dâhil olmak üzere seçili maçlarını başından sonuna kadar canlı anlatımla aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli; canlı anlatımlar karşılaşmaların başlamasından yaklaşık bir saat önce listelenecek.

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