Manchester City, uluslararası futbolun zirvesinde her yıl yerini koruyor. Ancak Skyblues'un bütün maçlarını takip etmek isteyenler için tek bir dijital yayın platformu yeterli değil. Yayın hakları organizasyona göre farklı paketlere, dolayısıyla farklı yayıncılara dağılıyor.

City'nin maçlarını hangi kanallardan izleyebileceğinizi aşağıdaki özetimizde bulabilirsiniz.

Manchester City maçlarının yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı kim yayınlıyor?

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Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları televizyonda ve internet üzerinden nerede yayınlanıyor?

Premier League'in Almanya'daki yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli yayın kanalı tüm maçları ister tek maç yayınıyla ister çoklu maç yayınıyla canlı gösteriyor. Manchester City maçlarını WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

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Sky ayrıca 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla karşılaşmaları da Sky'dan canlı yayınlanacak.

Gelecek maçlar MCI Şampiyonlar Ligi 15:00 PSG

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN'da izlenebiliyor. Yayın haklarını birkaç yıllığına alan platform, ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi yayınları ise birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ancak her maç haftasında salı günü oynanan bir öne çıkan maç yalnızca Amazon Prime Video'da gösteriliyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha büyük bir değişiklik yaşanacak: Yeni yayın platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketinin tüm ayrıntıları burada.

Manchester City finale çıkarsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Amazon Prime Video'ya kaydolHer salı Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

Manchester City maçlarının yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı kim yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bizi de takip edebilirsiniz. Skyblues'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları gibi seçili karşılaşmalarını baştan sona canlı anlatıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli; canlı anlatımlar maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce listelenecek.

Manchester City yayın rehberi: Kulübün künyesi