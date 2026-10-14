24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
ManCityGetty
GOAL
Çeviri:

Manchester City'nin yayınlarına dair tüm bilgiler bir arada: Skyblues'un maçlarını televizyonda ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor?

M.City
Premier Lig
FA Kupası
Kupa
Şampiyonlar Ligi

Manchester City'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa turnuvalarında canlı ve renkli olarak nereden izleyebileceğinizi burada öğrenebilirsiniz.

Manchester City, uluslararası futbolun zirvesinde her yıl yerini koruyor. Ancak Skyblues'un bütün maçlarını takip etmek isteyenler için tek bir dijital yayın platformu yeterli değil. Yayın hakları organizasyona göre farklı paketlere, dolayısıyla farklı yayıncılara dağılıyor. 

City'nin maçlarını hangi kanallardan izleyebileceğinizi aşağıdaki özetimizde bulabilirsiniz.

Manchester City maçlarının yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı kim yayınlıyor? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları televizyonda ve internet üzerinden nerede yayınlanıyor?

Premier League'in Almanya'daki yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli yayın kanalı tüm maçları ister tek maç yayınıyla ister çoklu maç yayınıyla canlı gösteriyor. Manchester City maçlarını WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

Hemen kaydolPremier League, DFB-Pokal ve çok daha fazlası, yeni Sky müşterilerine aylık 24,99 euro!

Sky ayrıca 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla karşılaşmaları da Sky'dan canlı yayınlanacak.

Gelecek maçlar
MCI

MCI

Şampiyonlar Ligi

14 Eki 2026

PSG

PSG

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN'da izlenebiliyor. Yayın haklarını birkaç yıllığına alan platform, ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

Sana en uygun teklifi bulHemen kaydol!

Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Şampiyonlar Ligi yayınları ise birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ancak her maç haftasında salı günü oynanan bir öne çıkan maç yalnızca Amazon Prime Video'da gösteriliyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha büyük bir değişiklik yaşanacak: Yeni yayın platformu Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketinin tüm ayrıntıları burada.

Manchester City finale çıkarsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Amazon Prime Video'ya kaydolHer salı Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

Manchester City maçlarının yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı kim yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bizi de takip edebilirsiniz. Skyblues'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları gibi seçili karşılaşmalarını baştan sona canlı anlatıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli; canlı anlatımlar maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce listelenecek. 

Manchester City yayın rehberi: Kulübün künyesi

Kuruluş1880
İngiltere ligi şampiyonluğu10
FA Cup şampiyonluğu7
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu1
En çok forma giyen oyuncuJoe Corrigan (574 resmî maç)

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin