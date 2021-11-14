Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne: Borussia Dortmund'da oynamak istedim

Dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak gösterilen Kevin de Bruyne, Chelsea dönemiyle ilgili bir anektodu aktardı.

2013-14 sezonunda Jose Mourinho'nun yönetimindeki Chelsea'de oynayan yıldız futbolcu, Premier Lig'de sadece üç maça çıkabilmişti.

De Bruyne, o dönemde Borussia Dortmund'a gitmek istediğini açıkladı ve Jose Mourinho ile olan ilişkisine de değindi.

Ne söylendi?

Hollanda'da Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Belçikalı yıldız, söz konusu dönemle ilgili şu yorumu yaptı:

"Chelsea beni gerçekten tutmak ve bana bir şans vermek istedi ama ben aslında Borussia Dortmund'a gitmek istedim.

"Bir aydır oynamıyordum ve sonra 2. Lig kulübü Swindon'a karşı bana forma verildi. O günden sonra benim için her şey bitti.

"José Mourinho'nun gözüne hiç giremedim. Çok çalıştım, yeterince gayret gösterdim ama olmadı. 'Antrenmanda iyi olursan formayı alırsın' sözü bir futbol efsanesidir. Bu, doğru değil.

"Bu gibi durumlardan çıkabilirsiniz ama o zamanlar bunu görmedim. Sadece uzaklaşmak istedim. Daha sonra farklı davranmayı öğrendim.

"Jose Mourinho'dan da nefret etmiyorum. Küçük bir çocuk değilim. Sadece, o zamanlar benim çabam bir işe yaramadı."

De Bruyne, Chelsea'den ayrıldıktan sonra ne yaptı?

Belçikalı yıldız, 2014'te 22 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer oldu.

De Bruyne, Wolfsburg'daki kariyerinde 73 maça çıktı, 20 gol atıp 37 asist yapmayı başardı. 2015 yılında Wolfsburg ile finalde Borussia Dortmund'a karşı Almanya Kupası'nı kazandı.

Yetenekli orta saha, bu başarının ardından 2015 yazında 76 milyon euro karşılığında Manchester City'e katıldı ve zamanla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi.

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