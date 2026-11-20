Premier League kulüpleri, Manchester City’nin ana sponsorlarının dava açma ihtimaliyle karşı karşıya olan lig yöneticilerine mali destek sağlama konusunda anlaşmaya vardı. Karar, sekiz kez İngiltere şampiyonu olan kulübün mali kuralları ihlal ettiğinin tespit edildiği eylül ayındaki ses getiren hükmün ardından geldi.

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Premier League kulüpleri, lig yönetimini korumak için oy kullandı

20 kulübün tamamının temsilcileri, Manchester City’nin sponsorlarının açabileceği davalara karşı Premier League yöneticilerinin hukuki sorumluluğunu üstlenmeyi oylamak üzere perşembe günü Londra’da bir araya geldi. Önergenin kabulü için 14 oy gerekiyordu. BBC Sport’un haberine göre yalnızca Manchester City ve Nottingham Forest karşı oy kullandı.

Anlaşma, CEO Richard Masters’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Alison Brittain, Mai Fyfield, Dharmash Mistry ve Matthew Ryder KC’nin hukuki masraflarının karşılanmasını güvence altına alıyor. City sponsorlarının açacağı herhangi bir kurumsal iftira davası, aksi hâlde Premier League’e milyarlarca sterline mal olabilir.

Masters önemli kararı savunurken sponsorlar tepki gösterdi

Bağımsız bir heyetin, City’yi gelirleri “yapay olarak şişiren” “sahte” sözleşmelerle ilgili 115 suçlamanın 114’ünde suçlu bulduğu eylül ayındaki kararın ardından Abu Dabi merkezli sponsorların tepkisi gecikmedi. Etihad Airways, 24 saat içinde hukuki seçenekleri değerlendirmeye başladı ; “uygunsuz ticari düzenlemeler” iddiasını şiddetle reddetti ve yetkililerin duruşma sırasında havayolu şirketiyle iletişime geçmediğini öne sürdü.

Etisalat da pazartesi günü şu açıklamayı yaptı: “Emirates Telecommunications Group Company PJSC [Etisalat], İngiltere Premier League’inin yayımladığı bulguları, Etisalat ile ilgili oldukları ölçüde, tamamen yanlış ve iftira niteliğinde görüyor. Etisalat, bu konudaki hakları ve bunlarla bağlantılı hukuki başvuru yollarına ilişkin tüm seçenekleri aktif olarak değerlendiriyor.”

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Masters, eylül ayı sonunda kararı açıklarken şunları söyledi: “Esas karar, Manchester City’de bu dönemde neler yaşandığına ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League kurallarını sistematik biçimde nasıl ihlal ettiğini ayrıntılarıyla açıklıyor. Ayrıca Premier League’in Manchester City’ye karşı bu davayı açma kararının haklılığını teyit ediyor.

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“Bugüne kadarki süreç hem uzun hem de zorlu olsa da Premier League, gerçeklerin bağımsız biçimde ortaya konması konusunda kararlılığını korudu. Kulüplerin kendilerinin onayladığı kurallara uyulmasını sağlayarak müsabakanın bütünlüğünü korumak, Premier League’in temel sorumluluklarından biridir. Premier League’in tüm kulüpler ve taraftarlar için rekabetçi ve adil kalması son derece önemlidir. Bu rolü son derece ciddiye alıyoruz.

“Bu disiplin davası ve karar, Premier League tarihinin en önemlisidir. Bu ihlallere hangi yaptırımın uygulanacağı da dâhil olmak üzere davada henüz karara bağlanmamış konular var. Artık Komisyon’un kararı elimizde olduğuna göre Premier League, kulüplerimiz ve taraftarlar için belirsizliği gidermek amacıyla sürecin kalan bölümünü hızla tamamlamaya kararlıyız.”

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Yüksek riskli süreç Premier League’de birlik sınavı

Bu anlaşmazlık, Premier League tarihinin en önemli disiplin davasını çevreleyen daha geniş çaplı ticari riskleri gözler önüne seriyor. Heyetin kullandığı ifadeler City’nin yaklaşık on yıl süren sistematik ihlallerini ele alırken, bu ifadeler lig yöneticilerini sert hukuki karşılıklarla karşı karşıya bıraktı.

Londra’da bir araya gelen diğer 18 kulüp, yönetimin mali kuralları uygulama yetkisine destek verdi. Yine de Nottingham Forest’ın City’nin yanında yer alması, milyarlarca sterlin söz konusuyken tam bir uzlaşının hâlâ mümkün olmadığını gösteriyor.

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City’nin itirazı ve beklenen yaptırımlar belirsizliği uzatıyor

Manchester City, suçsuz olduğunu savunmayı sürdürüyor ve bağımsız komisyonun bulgularına itiraz etti . 12 haftalık bu sürecin 2027’nin başlarına kadar sonuçlanması beklenmiyor. Bu da İngiliz futbolunun üzerindeki hukuki belirsizliği uzatıyor.

Üstelik heyet, City’ye kural ihlalleri nedeniyle hangi yaptırımların uygulanacağına henüz karar vermedi . Hem ceza hem de itiraz sonuçlanana kadar Premier League’i saha dışında uzun bir mücadele bekliyor.