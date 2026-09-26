Manchester City'nin kendisine yöneltilen mali suçlamaların tamamında, 115 ihlalden yalnızca birinin dışında suçlu bulunması, Premier Lig'de kazandığı geçmiş şampiyonlukların akıbetiyle ilgili geniş bir tartışmanın kapısını araladı; eski yıldızlardan gelen alaycı çağrılarla birlikte şampiyonlukların kendi kulüplerine verilmesi istendi.

Manchester United'ın eski savunmacısı Rio Ferdinand ile Liverpool'un eski sağ beki Jose Enrique, Manchester City'nin bazı şampiyonluklarının elinden alınması halinde Premier Lig madalyalarını talep ederek son gelişmelere en dikkat çekici tepkileri verenler arasında yer aldı.

Ferdinand 2012 şampiyonluğunu istiyor

47 yaşındaki Ferdinand, "X" platformundaki hesabı üzerinden, Manchester United'ın Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamladığı 2011-2012 sezonunu anımsatarak tepki verdi.

United'ın eski savunmacısı şunları yazdı: "Dolaba bir Premier Lig madalyası daha eklenecek."

Manchester United, City'nin şampiyonluklarının elinden alınması halinde, mavili takımın kazandığı 2017-2018 sezonu şampiyonluğunu da elde etme olasılığıyla karşı karşıya kalabilir.

Manchester United'ın eski kalecisi David de Gea de aynı şakaya katılarak şunları yazdı: "Yani... konuşalım. Şimdi kaç Premier Lig şampiyonluğu kazandım?"

Bazı taraftarlar da alaycı bir şekilde De Gea'nın "Wikipedia" ansiklopedisindeki sayfasına 2011-2012 ve 2017-2018 sezonlarının şampiyonluklarını eklemekte gecikmedi.

Enrique Liverpool'un o sezonunu hatırlattı

Liverpool'un eski oyuncusu Jose Enrique de bu duruma dahil olarak, takımının 2013-2014 sezonunda Manchester City'ye karşı kaybettiği Premier Lig şampiyonluğunu talep etti.

İspanyol sağ bek, İngiltere'de beş yıl geçirdi ve Liverpool'un takımın son haftalarda şanslarının azalmasından önce sezonu City'nin ardından ikinci sırada tamamlamasına katkıda bulundu.

Enrique, hesabı üzerinden, Premier Lig kupasını parlatıp öptüğü bir fotoğrafla birlikte bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı: "Gerçekten geldi!!! Teşekkürler Premier Lig, madalyayı da yakında bana gönderin."

Cezalar henüz açıklanmadı

Manchester City'yi suçlamaların çoğunda suçlu bulan karara rağmen, Premier Lig şu ana kadar kulübe yönelik herhangi bir resmi ceza açıklamadı.

Tahminler, olası cezaların para cezaları, ciddi puan silme ve hatta yetkili mercilerin kararına bağlı olarak küme düşme olasılığı arasında değişebileceğine işaret ediyor.

Manchester City, kulübün karara itiraz etme olasılığını değerlendirdiği bir dönemde konuya ilişkin bir açıklama yayımlamıştı.

Sahada ise Manchester City, 2026-2027 sezonunda beş maçta beş galibiyet elde ederek şu an Premier Lig'de zirvede yer alıyor; Liverpool iki galibiyetle altıncı sırada bulunurken, Manchester United yalnızca bir galibiyetle on ikinci sırada yer alıyor.