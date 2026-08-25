Eintracht Frankfurt'un, eski forveti Omar Marmuş'un Manchester City'den Tottenham Hotspur'a beklenen transferinden mali açıdan yararlanamayacağı görülüyor; oysa Alman kulübü, oyuncunun gelecekte yeniden satışından elde edilecek bedelden bir pay almasını garanti altına alan bir madde koydurmuştu.

Marmuş, Ocak 2025'te Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye, temel bedeli yaklaşık 75 milyon euro olan bir transferle katılmış ve Alman kulübü Mısırlı forvetin satışından büyük bir mali gelir elde etmişti. Ayrıca Eintracht, anlaşmaya kendisine Marmuş'un gelecekte başka bir kulübe transfer bedelinden bir pay alma hakkı tanıyan bir madde eklettirmeyi başarmıştı.

Etihad Stadyumu'na geçişinin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçtikten sonra Marmuş, Manchester City'den ayrılmaya ve Tottenham Hotspur'a transfer olmaya yaklaşarak Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşamaya hazırlanıyor.

Bu transferin, oyuncunun Manchester City'ye geçişi tamamlanırken koydurduğu yeniden satış maddesinden yararlanarak Eintracht Frankfurt için ek bir mali gelir elde etme fırsatı oluşturması bekleniyordu.

Ancak Alman kulübü beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya; zira Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre, elde edilen bilgiler Eintracht'ın Marmuş'un Tottenham'a transferinden beklediği parayı alamayacağına işaret ediyor.

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Rapora göre Manchester City, Eintracht Frankfurt'a ödenmesi gereken payı ödemekten kaçınmanın bir yolunu buldu. Bu da Alman kulübünün, eski oyuncusunun Premier Lig içindeki başka bir kulübe transfer olmasını, üzerine bel bağladığı mali karşılığı alamadan izleyebileceği anlamına geliyor.

Bu gelişmeler, Marmuş'un transferini yalnızca Tottenham'a geçiş bedeli nedeniyle değil, Eintracht Frankfurt'a oyuncunun geleceğinden ek bir gelir sağlaması beklenen yeniden satış maddesinin ele alınış biçimi nedeniyle de yeniden gündemin odağına taşıyor.

Marmuş'un Manchester City'ye transferi, kulübün transferin temel bedeli olarak yaklaşık 75 milyon euro elde etmesinin ardından Mısırlı oyuncunun İngiliz takımıyla kariyerine başlamasıyla, Eintracht'ın son yıllardaki en dikkat çekici transferlerinden biriydi.

Şimdi ise Marmuş'un Manchester City'den ayrılmasının yaklaşmasıyla birlikte Eintracht Frankfurt'un bu transferden ek milyonlar kazanma fırsatını kaybedeceği görülüyor. Bu gelişme, Mısırlı forvetin İngiltere'ye transferi sırasında iki kulüp arasında imzalanan anlaşmanın ayrıntıları hakkında büyük bir tartışma yaratabilir.