Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur, Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için İstanbul'a geldi.

NE OLDU? Manchester City, 143 yıllık tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için Atatürk Stadyumu'nda Inter ile karşılaşıyor. Kulübün sahibi Şeyh Mansur, 13 yıl sonra ilk kez bir maçta takımının yanında olacak. Mansur, son olarak 2010'da City'nin Liverpool'u 3-0 yendiği maçı izlemeye gelmişti.

BÜYÜK RESİM: Etihad'daki Liverpool karşılaşması, Şeyh Mansur'un şu ana kadar canlı olarak izlediği tek City maçı. Kulübü 2008'de devralan Mansur, bu süreçte oynanan sayısız finale ve toplanan 17 kupaya rağmen pek görünmedi. Kulüp sahibi, Şampiyonlar Ligi Finali için ise Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesi özel jetiyle Türkiye'ye uçtu.

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