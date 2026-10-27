Şeyh Mansour, Manchester City’nin ana şirketine 100 milyon sterlin daha aktararak kulübe olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti. Bu önemli mali destek, kulübün mali uygulamalarına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki bir kararın ardından Manchester City’nin çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada geldi.

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Hukuki çalkantıların ortasında yeni yatırım

The Mirror'ın haberine göre Sheikh Mansour, sekiz kez Premier League şampiyonu olan Manchester City'nin çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada City Football Group'a (CFG) 100 milyon sterlin daha aktardı. Companies House'a yakın zamanda sunulan belgeler, bu sermayeyi sağlamak için 11,3 milyonu aşkın yeni hisse çıkarıldığını ortaya koydu.

Mansour'un Newton Investment and Development şirketi hisselerin tamamını satın alarak CFG'deki çoğunluk payını bir miktar artırdı. Girona, New York City ve Palermo'nun da aralarında bulunduğu dünya genelindeki kulüplerden oluşan geniş bir portföye sahip ana şirketin değeri şu anda 6 milyar sterline yaklaşıyor.

Perde arkasında sarsılmaz destek

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Bu finansman desteği, bağımsız bir komisyonun City'yi Premier League'in yönelttiği 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulmasından yalnızca birkaç hafta sonra gelerek kulübün Abu Dabili sahiplerinin kararlılığını açıkça ortaya koydu. Bu ciddi hukuki darbeye rağmen Mansour, küresel futbol yapılanmasına bağlılığını daha da güçlendiriyor.

City, yıllara yayılan kapsamlı soruşturma boyunca suçlamaları kesin bir dille reddetti. Kulüp, resmî itirazda bulunma niyetini kısa sürede doğruladı. Böylece İngiltere'nin en üst düzey ligiyle arasındaki benzeri görülmemiş hukuki mücadele, yeni ve ayrı bir bağımsız kurul önünde devam edecek.

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Soriano'dan kararlı savunma

Mansour suçlamalar hakkında kamuoyuna konuşmaktan kaçınırken City CEO'su Ferran Soriano, çalışanlara gönderdiği uzun bir kurum içi mesajda konuyu doğrudan ele aldı. Komisyonun kararını sert biçimde eleştiren Soriano, kulübün sunduğu ve kulüp sahiplerinin sağladığı fonların hiçbir zaman bağımsız sponsorluk gelirleri gibi gösterilmediğini kanıtlayan kapsamlı delillerin göz ardı edildiğini savundu.

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Soriano şöyle dedi: “Bu süreç o kadar uzun sürdü ki Premier League'in bize karşı açtığı davanın tamamının tek bir asılsız suçlamaya dayandığını kendimize hatırlatmamız önemli: Kulüp sahiplerinin kişisel paralarının bir şekilde ve gizlice Abu Dabi'deki bazı sponsorlar aracılığıyla kulübe aktarıldığı iddiası. Bu kesinlikle doğru değil.”

Soriano, komisyonun vardığı sonucun “açıkça yanlış” olduğunu ve Premier League'in bir “komplo teorisine” dayandığını da ekledi. Kulübün 2020'de UEFA'ya karşı Spor Tahkim Mahkemesi'nde yaptığı başarılı itirazla paralellik kuran Soriano, City'nin adını temize çıkarmak, kulübü korumak ve olası bir tazminat talebinde bulunmak için tüm hukuki yollara kararlılıkla başvuracağını söyledi.

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İtiraz süreci yaklaşıyor

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İtiraz süreci, Manchester City'nin sezonunun geri kalanına gölge düşürecek. Kulübün hukuk ekibi komisyon kararını çürütmeye hazırlanırken Enzo Maresca'nın kadrosu, yurt içindeki ve Avrupa'daki zorlu maç takvimini yönetmek zorunda.

Yeni atanan bağımsız kurul nihai kararına varana kadar benzeri görülmemiş sportif yaptırımlar tehdidi Etihad'ın üzerinde asılı kalacak. Bu hukuki mücadelenin sonucu yalnızca City'nin yakın geleceğini belirlemekle kalmayacak, Premier League'in mali ve düzenleyici yapısını da kökten değiştirebilecek.