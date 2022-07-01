Dev yatırım grubu her geçen yıl büyüyen portföyüne bir de İtalyan kulübü ekledi.

City Football Group, Serie B'ye dönen Palermo'nun %80'lik hissesi için 13 milyon euro ödeyecek.

Üç yıl önce ekonomik sorunlar nedeniyle Serie D'ye düşürülen Palermo bu satışla eski günlerine dönme yolunda önemli bir adım attı.

12 Haziran'da oynanan playoff maçında Padova'yı mağlup eden Palermo gelecek sezon İtalya futbolunun ikinci kademesi olan Serie B'ye yükselmişti.

Dünyanın dört bir yanında birçok futbol takımının sahibi olan City Football Group yapacağı yatırımla Palermo'yu yeniden Serie A'ya taşımaya kararlı.

City Football Group büyümeye devam ediyor

GOAL

2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki futbol meraklısı yatırımcı Khaldun al-Mubarak ve Mansour bin Zayed Al Nahyan tarafından kurulan holding Manchester City'nin kaderini değiştirdi.

İşe 2008'de Manchester City'yi satın alarak başlayan ikili, beş yıl sonra gelen New York City FC hamlesinin ardından yatırımlarını City Football Group çatısı altında toplamaya karar verdi.

David Villa, Frank Lampard gibi transferlerle ses getiren New York City'nin başarısı ve Manchester City'nin hızlı yükselişi yeni yatırımların önünü açtı.

2014'te Avustralya ekibi Melbourne City'yi ve Japon temsilcisi Yokohama Marinos'u bünyesine katan grup, 2017'de Uruguay'ın Montevideo takımını ve İspanyol ekibi Girona'nın %44'lük hissesini satın aldı.

Sichuan Jiuniu (Çin), Lommel (Belçika) ve Troyes (Fransa) ile devam eden girişimlere eklenen son halka Palermo oldu.

Palermo'da neler değişecek?

City Football Group, Palermo hisselerinin %80'i için 13 milyon euro ödeyecek. %20'lik kısım ise kulübün eski başkanı Dario Mirri'nin elinde kalmaya devam edecek.

Kulübün genel menajerliğine daha önce Lazio ve Inter'de görev yapan Giovanni Gardini'nin getirilmesi bekleniyor.

Aralık ayından bu yana takımın teknik direktörlüğünü yapan Silvio Baldini ise yeni sezonda görevinde kalacak.

City Football Group'un önceliklerinden biri takımın maçlarını oynadığı 36 bin kapasiteli Renzo Barbera Stadyumu'nu modernize ederek önemli bir gelir kaynağına dönüştürmek.