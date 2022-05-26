Manchester City'nin River Plate'te oynayan yeni forveti Julian Alvarez bir maçta altı gol attı

Yeni sezonda Manchester City forması giyecek olan genç oyuncu takımının 8-1 kazandığı maça altı golle damga vurdu.

Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı zor da olsa 3-2 yenerek son beş sezonda dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, güne Güney Amerika'dan sevindirici bir performansla uyandı.

Önümüzdeki sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Arjantinli forvet Julian Alvarez, River Plate'in 8-1 kazandığı Alianza Lima maçında altı gol attı.

Julian Alvarez ve tek kişilik şovu ⭐️pic.twitter.com/T9nziuDwcX — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 26, 2022

Libertadores Kupası 6. Grup'ta oynanan karşılaşmada 15, 18, 41, 54, 57, 79 ve 83. dakikalarda fileleri sarsan Marcelo Gallardo'nun öğrencisinin attığı gollerin hiçbirinin penaltı olmaması da dikkat çekti. 22 yaşındaki oyuncu böylece bu sezon River Plate formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gole ulaştı ve oldukça formda bir dönemde olduğunu da ortaya koydu.

Guardiola'nın tercihleri merakla bekleniyor

Yeni sezon öncesinde Dortmund'dan Erling Haaland'ı kadrosuna katan ve hücum hattında zaten taşları yerinden oynatması beklenen bir transfer yapan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın Alvarez'in bu formunu Manchester'a taşıması halinde, saha içinde tüm bu oyuncuları tatmin edecek süreyi vermesini sağlayacak tercihleri merakla bekleniyor.

Avrupa'dan çok sayıda önemli teklif almasına rağmen tercihini Manchester City'den yana kullanan Alvarez, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla çıktığı 37 maçta 21 gol atarken, Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak öne çıkmış ve bu performansıyla milli takım rotasyonunun da önemli bir parçası olmuştu.

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