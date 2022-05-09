Manchester City'nin Pogba'ya gerçekten ihtiyacı var mı? De Bruyne ve İlkay Gündoğan şampiyonluk yarışının kontrolünü ele alıyor

Paul Pogba, Manchester City'nin Pazar günü Newcastle'ı parçalamasını izliyor olsaydı muhtemelen iki şeyden birini düşünürdü.

Pep Guardiola'nın ekibi, parlak bir performansla beş sezonda dördüncü Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşıyordu. Pogba da şöyle muhtemelen şöyle düşünüyordu 'Buranın bir parçası olmak istiyorum'.

Diğer tarafta Manchester City'de oynamanın zorluğunu da düşünmüş olabilir.

Manchester United yıldızı, sezon sonunda bedelsiz bir transferle City'ye katılabileceği haberleri çıkmaya başladı.

Getty Images

Hafta ortasında Madrid'de aldıkları yürek burkan Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından City'nin sezonunun çökme olasılığını Pep Guardiola hızlı bir şekilde atlattı ve takımını ayağa kaldırdı.

Pogba gibi bir oyuncunun gelişiyle yeri en çok tehdit altında olabilecek İlkay Gündoğan, mükemmel bir karşılaşma çıkardı. Savunmada Allan Saint Maximin'i tutsa da etkili olduğu nokta daha çok hücumdaydı.

Harika bir çapraz topla Joao Cancelo'yu buldu ve onun Sterling'e asist yapmasını sağladı.

Laporte'un golünden önce harika bir voleyle kaleciyi zorda bıraktı.

Onun yanında, hafta ortasında garip bir şekilde verimsiz olan Kevin De Bruyne, ikinci bir maçta daha kötü oynamayacaktı.

Belçikalı yıldız elinden gelenin en iyisini yaptı, imkansız paslar denedi ve hücum kanallarını açmak için Newcastle savunmasıyla oynadı.

Arkalarındaki Rodri de hem savunmada Newcastle'ı kilitledi hem de skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Getty

Bu performanslar Pogba'yı düşündürmüş olabilir. Ayrıca Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da City'nin en iyi oyuncusu olan Bernardo Silva'dan bahsetmeye bile gerek yok.

Bir de uzun vadeli geleceği kanattan ziyade daha merkezi bir ofansif orta saha oyuncusu olarak şekillenecek Phil Foden var. Guardiola 21 yaşındaki oyuncuyu sınırsız potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyor.

City patronu Pazar günü hem Bernardo'yu hem de Foden'i dinlendirebildi. Zorlu fikstür öncesi bu şansı yakalayabildi.

Bu, Katalan menajerin takımının karizmasına ve karakterine olan derin güvenini gösteriyor; Fransa milli takımı için oynarken başarısına ve şüphesiz kalitesine rağmen, kulüp düzeyinde Pogba hakkında sorgulanan bir şey bu.

Guardiola'nın şampiyonluk yarışının kontrolünü elinde tutması için oyuncularından bir yanıt alması gerekiyordu.

Teknik anlamda oyuncular ne yapması gerektiğini zaten biliyordu ancak psikolojik olarak da iyi göründüler.

Kalan üç maçta artık bir beraberlik lüksüne sahipler.

Pogba bir sonraki hamlesini düşünürken, City ve orta sahadaki süper yıldızları sadece Çarşamba günü kazanmaya odaklanmış durumda.

2022-23'te ek rekabet düşüncesinin şu anda onları korkutması pek mümkün değil.