Liam Delap, altyapısında yetiştiği kulübe karşı iki gol atarken Manchester City, bu sezon evinde henüz gol atamamış Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek Premier League'de üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

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Maresca, Josko Gvardiol, Ruben Dias ve Jeremy Doku'yu yeniden ilk 11'e aldı. Ancak Gvardiol'un Jair Cunha karşısında topu kaybetmesinin ardından öne çıkan Cunha, yerden bir vuruşla topu köşeye gönderdi ve City henüz altıncı dakikada geriye düştü. 18. dakikada Xaver Schlager, orta sahadaki 50-50 mücadelesinde Elliot Anderson'ı geçti ve Delap, orta sahadan koşusunu Gianluigi Donnarumma'yı sert bir şutla avlayarak tamamladı. City, Kasım 2019'dan bu yana bir Premier League maçında ilk kez bu kadar erken 2-0 geriye düştü.

Cherki'nin 52. dakikadaki müthiş yarım volesi, City'nin uzun süre devam eden baskısını başlattı. Konuk ekip maçı %78 topla oynama oranıyla bitirirken Forest ceza sahasında 14'e karşı 33 kez topla buluştu. Ancak Delap, 73. dakikada bir kontra atağı Morgan Gibbs-White'ın pasını üst köşeye sert bir vuruşla göndererek tamamladı. Ligdeki ilk yedi maçını kazanan City, 21 puanla ikinci sırada kaldı ancak lider Arsenal'ın altı puan gerisine düştü. Forest ise düşme hattından çıkarak 16. sıraya yükseldi.

GOAL, City Ground'daki maçın ardından Manchester City oyuncularını değerlendiriyor...

Kaleci ve savunma

Gianluigi Donnarumma (5/10): İki kurtarış yaptı ve gollerin hiçbirinde yapabileceği bir şey yoktu. Ancak ilk yarıda James McAtee'nin sert kestiği kornerde topa müdahale edemedi; kırmızılı hiçbir oyuncunun dokunamaması onun için şanstı.

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Abdukodir Khusanov (6/10): Sağ bekte başladı ve savunma etrafında dağılırken sorun nadiren ondan kaynaklandı. 90 dakikanın tamamında oynadı ancak her sınavdan başarıyla çıkamadı; ilk yarıda Daniel Munoz'un tehlikeli ortasında topu kornere gönderdi.

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Ruben Dias (6/10): Takıma dönüşünde kaptanlık pazubandını taktı ancak Cunha'nın ilk yarıda kötü bir vuruşla auta gönderdiği pozisyona yol açan serbest vuruşta faulü yapan isimdi. Delap, Forest'ın ikinci golü için orta sahadan koşarken City savunması ortalıkta yoktu.

Marc Guehi (6/10): Soldan, Enzo Fernandez'in 25. dakikada gole çevirmesi gereken harika bir orta yaptı. City'nin kaleyi bulan ilk şutunda da Erling Haaland'ı buldu. Devre arasında yerini Matheus Nunes'e bıraktı.

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Josko Gvardiol (4/10): Sol bekte unutmak isteyeceği bir gece geçirdi. Topu ayağından fazla açtı ve Cunha'ya karşı çok kolay top kaybederek altıncı dakikadaki ilk gole yol açtı. Devre arasında yerini Nico O'Reilly'ye bıraktı.

Orta saha

Elliot Anderson (6/10): Eski kulübüne dönüşü zorlu geçti. Forest'ın ikinci golünde Delap'a koşu fırsatı veren pozisyonda Schlager'la girdiği 50-50 mücadeleyi kaybetti. Ancak sonrasında oyuna ağırlığını koydu; Haaland'ın şutunun çizgiden çıkarıldığı atağı başlatan pası verdi ve bir voleyle topu doğrudan Matz Sels'e gönderdi.

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Enzo Fernandez (5/10): 25. dakikada Guehi'nin ortasına yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu üstten auta gönderdi; farkı bire indirmeliydi. Daha sonra Forest'a neredeyse üçüncü golü getirecek bir pozisyonda Murillo'ya topu kaptırdı. 78. dakikada yerini Phil Foden'a bırakırken yuhalandı.

Rayan Cherki (8/10): City'nin öne çıkan oyuncusuydu. Takımının ilk fırsatında Iliman Ndiaye'yi pozisyona soktu, ardından 52. dakikada farkı bire indirdi. Doku'nun savunmadan seken ortasına sol ayağıyla yaptığı düzgün bir yarım voleyle topu üst köşeye göndererek bu sezon Premier League'deki beşinci golünü attı.

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Hücum

Iliman Ndiaye (7/10): City'nin sağ kanattaki en hareketli hücum seçeneğiydi. Erken bir şut için Doku'yu buldu, devre arasından sonra Nunes'le iyi anlaştı. İleriye yaptığı bir koşu da Dan Ndoye'yi kasıtlı bir faul yapmaya zorladı ve Ndoye sarı kart gördü.

Jeremy Doku (6/10): Maçın başlarında bir şutu engellendi ve son pasları çoğu zaman yetersiz kaldı. Ancak devre arasından sonra etkisini artırdı. Munoz'un arkasına sarkarak Ryan Yates'ten seken ve Cherki'nin golüne dönüşen ortayı yaptı. Kanat bekine o kadar zor anlar yaşattı ki Munoz 65. dakikada oyundan alındı.

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Erling Haaland (6/10): 41. dakikada Sels'i geçti ancak Cunha şutunu çizgiden çıkardı. Devre arasından sonra da Nunes'in ortasında topu kalenin üzerinden aşırdı. Forest'ın geride kurduğu savunmaya karşı ihtiyaç duyduğu servisleri nadiren aldı.

Yedekler ve teknik direktör

Matheus Nunes (7/10): Devre arasında Guehi'nin yerine girdi ve City'nin sağ kanattaki hücumlarına daha fazla hareketlilik kattı. Haaland'ın kalenin üzerinden aşırdığı pozisyondaki ortayı yaptı. Ayrıca Delap'ın şutunu engelledi ve maçın sonlarında Gibbs-White'ı durdurdu.

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Nico O'Reilly (6/10): Devre arasında Gvardiol'un yerine girdi ve sol bekten ileri çıktı. Doku'nun savunma arkasına gönderdiği pasla topa yetişip yerden bir orta yaptı ancak Murillo topu uzaklaştırdı. İkinci yarının hemen başında ise Nunes'in ortasına düzgün bir şekilde vuramadı.

Phil Foden (6/10): 78. dakikada Fernandez'in yerine girdi ve oyunda fark yaratmaya çalıştı. Son dakikalarda Luca Netz'in sarı kart görmesini sağladı ancak Forest üstünlüğünü korudu.

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Enzo Maresca (4/10): Yaptığı üç değişiklik ters tepti; yeniden ilk 11'e aldığı Gvardiol ilk golde hatalıydı. Takımı devre arasından sonra toparlandı ancak City, ilk yedi lig maçını kazandıktan sonra üst üste üçüncü yenilgisini aldı.