Avrupa futbolunun büyük kulüpleri arasındaki tablo kusursuz görünüyordu; Süper Lig projesi konusunda Madrid ile Avrupa Futbol Federasyonu arasındaki eski anlaşmazlıklar sanki geride kalmıştı. Ancak Manchester City'nin Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiğine dair mahkûmiyet kararı, Avrupa futbolunun içindeki karmaşık dosyaları yeniden açtı ve kulüpler ile müsabakaları düzenlemekle sorumlu kuruluşlar arasındaki ilişkiye yeni bir gölge düşürdü.

Karar, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin (EFC) Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki toplantısının başlamasına birkaç saat kala geldi. Daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) adıyla bilinen bu birlik, 800'den fazla kulübü bünyesinde barındırıyor.

Birliğe, Süper Lig projesini kuran kulüplerin yaşadığı bölünmeden bu yana Paris Saint-Germain başkanı Katarlı Nasser el-Halifi başkanlık ediyor. Söz konusu kulüplerin neredeyse tamamı, bağımsız hareketini bu dosyada sürdüren Real Madrid dışında Avrupa sistemine geri döndü.

Manchester City dosyasının toplantı boyunca ilginin büyük bir bölümünü çekmesi bekleniyor. Zira İngiliz kulübünün mahkûmiyeti, mali kuralların farklı kulüplere ne ölçüde tutarlı biçimde uygulandığına dair eski soruları yeniden gündeme getirdi. Eleştirmenler, bazı kulüplerin düzenlemelere uyduğunu, bazı kulüplerin ise sistem içinde hareket etmek için daha geniş alanlardan yararlandığını düşünüyor.

City ve Paris tartışmanın odağında

Manchester City ve Paris Saint-Germain, finansman kaynakları ve bazı ticari sponsorluk sözleşmelerinin değeri konusunda soru işaretleri doğuran en dikkat çekici kulüpler arasında öteden beri yer alıyor.

Premier Lig'in Manchester City'ye yönelttiği 115 suçlamadan onlarcası, İngiliz kulübünün tabi olduğu dosyaya göre, Abu Dabi'deki şirketlerle bağlantılı sponsorluk anlaşmaları aracılığıyla değeri şişirildiğinden şüphelenilen ticari sözleşmelerle ilgili.

Buna karşılık Paris Saint-Germain ve başkanı Nasser el-Halifi, Katar'la bağlantılı ticari ve finansal ilişkilerinin niteliği konusunda çeşitli taraflardan benzer eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya. Bu durum el-Halifi'yi son derece hassas bir konuma sokuyor; çünkü kendisi yalnızca Paris Saint-Germain'in başkanı değil, aynı zamanda yüzlerce Avrupa kulübünün çıkarlarını temsil eden kuruluşa da liderlik ediyor.

Bu tür tartışmaların döndüğü kulüplerden birinin başkanının, tüm Avrupa kulüplerini temsil etmesi beklenen birliğin de başkanı olması, çelişkiyi daha da keskinleştiriyor. Bu da Kopenhag toplantısını, Manchester City kararının yansımalarının ve bunun büyük kulüpler arasındaki ilişkilerin geleceği açısından yol açabileceği sonuçların tartışılacağı önemli bir arena olmaya aday kılıyor.

El-Halifi toplantı boyunca Avrupa futbolundaki önde gelen müttefiklerinden bazıları tarafından çevrelenecek. Bunların arasında Ceferin, Gil Marin ve Laporta gibi isimler yer alıyor. Ancak Manchester City dosyasının ardında bıraktığı yansımalarla başa çıkmak, özellikle mali haklar ve olası tazminatlardan söz etmeye başlayan tarafların çemberi genişlerken kolay bir görev olmayacak.

Premier Lig kulüpleri harekete geçiyor

Davanın yansımaları Manchester City ile sınırlı kalmıyor. Premier Lig'deki diğer 19 kulüp, kulübe atfedilen ihlallerin rekabeti ya da müsabaka içindeki gelir ve fırsat dağılımını etkilediğini kanıtlamaları halinde, geçtiğimiz yıllar boyunca uğradıklarını söyledikleri zararlar için tazminat talep edebilecekleri hukuki yolları araştırıyor.

Konu, eski ve mevcut oyunculardan da tepkilere yol açtı. Bunların arasında yer alan David de Gea, sosyal medya üzerinden alaycı bir ifadeyle öfkesini dile getirdi: "Kaç Premier Lig şampiyonluğu kazandım?" Bu sözlerle, Manchester City'nin geçtiğimiz yıllarda elde ettiği şampiyonlukları çevreleyen tartışmalara gönderme yaptı.

İş İngiliz kulüpleriyle de sınırlı kalmadı. Romanya'da ortaya çıkan haberler, Barcelona'nın 2016 yılında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Manchester City karşısında elenmesi ve bu haberlere göre bunun kulüp üzerinde yol açtığı mali sonuçlar gerekçesiyle tazminat talep etme meselesini değerlendirebileceğinden bahsediyor.

Böylece Manchester City'nin mahkûmiyet kararı, artık yalnızca Premier Lig içinde mali düzenlemelerin ihlaliyle bağlantılı bir dava olmaktan çıktı. Rekabetin adaleti, kuralların uygulanma biçimi ve kulüplerin mali sorumluluğu konusundaki tartışmayı yeniden açabilecek, ayrıca davanın konusu olan ihlallerden zarar gördüğünü düşünen taraflardan mali taleplerin ortaya çıkma ihtimalini içeren daha geniş bir dosyaya dönüştü.

Avrupa Kulüpler Birliği Kopenhag'daki toplantısına hazırlanırken el-Halifi, Manchester City davasının gerginliği yeniden ön plana çıkarması ve Avrupa futbolunun kapatmaya başladığını sandığı dosyaları yeniden açma tehdidi oluşturmasının ardından, kıtadaki kulüpleri temsil eden en büyük kuruluşlardan birinin içinde yeni ve karmaşık bir dosyayla karşı karşıya buluyor kendini.