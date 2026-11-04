Manchester City, Almanya'da üstünlüğünü iki kez kaybetmesine rağmen üç puanla ayrıldı. Bu sonuç, Enzo Maresca'nın ekibini Şampiyonlar Ligi puan tablosunda ilk sekize taşıdı.

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Maresca, Brighton karşısında evinde alınan yenilginin ardından kadroda dört değişiklik yaptı; Ruben Dias yedek kulübesine çekilirken kaptanlık pazubandını Erling Haaland taktı. City, topa %65 oranında sahip oldu ancak şutlarda 14'e 12 üstün olan Leipzig'di. Antonio Nusa ve David Raum, maç boyunca sol kanattan sorun yarattı. Castello Lukeba, 37. dakikada Nico O'Reilly'nin ortasını kendi ağlarına göndererek konuk ekibi öne geçirdi. Brajan Gruda'nın Elliot Anderson'ı geçmesinin ardından Ridle Baku, 49. dakikada Gianluigi Donnarumma'yı yakın direğinden avlayarak skoru eşitledi. Enzo Fernandez, 58. dakikada Iliman Ndiaye'nin ortasını kafayla ağlara gönderdi; ancak Nusa, oyuna sonradan giren Christopher Nkunku'nun aşırtma pasından üç dakika sonra yeniden eşitliği sağladı.

Haaland, 78. dakikada Anderson'ın yerden geriye çıkardığı topu kayarak ağlara gönderip sonucu belirledi. Bu, Haaland'ın Leipzig'e karşı dokuz maçtaki 13. golüydü. City dokuz puanla yedinci sırada yer alırken Leipzig üç puanla 29. sırada kaldı.

GOAL, Manchester City oyuncularının Red Bull Arena'daki performanslarına not verdi...

Kaleci ve savunma

Gianluigi Donnarumma (5/10): İkinci yarının başlarında Christoph Baumgartner'ın sert şutunu parmaklarının ucuyla çıkararak müthiş bir kurtarış yaptı ancak kısa süre sonra Baku'nun yakın direğine gönderdiği topa engel olamadı. Maç boyunca güven vermedi: Nusa'nın erken dakikalardaki sert şutunu elinden kaçırarak kornere çeldi, devre arasından sonra Baku'nun şutunu sektirdi ve Raum'un direkten dönen serbest vuruşunda topun gelişini yanlış hesapladı.

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Matheus Nunes (6/10): Maça sağ bekte başladı ve erken dakikalarda Raum'un kaleye giden şutunu engelledi. Ancak sahada kaldığı süre boyunca Leipzig'in sol kanadı City'ye sürekli sorun çıkardı. 79. dakikada yerini Dias'a bıraktı.

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Abdukodir Khusanov (7/10): City'nin gece boyunca en güvenilir savunmacısıydı. İlk yarıda baskı altındayken Raum'un tehlikeli ortasını uzaklaştırdı ve Leipzig'in iki golünde de hatası yoktu. Uzatma dakikalarının sonlarına doğru yaptığı kasıtlı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Marc Guehi (6/10): İlk yarıda ceza sahası çizgisinde Nusa'yı durdurdu ve Romulo'ya gönderilen bir pası kesti. Ancak Leipzig, topa sahip olma oranının düşündürdüğünden daha fazla fırsat yaratırken savunma hattı sık sık boşluk verdi.

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Nico O'Reilly (7/10): Soldan yaptığı orta Lukeba'nın kendi kalesine gol atmasına yol açtı; hızıyla da Baku'ya sarı kart gördürdü. Açılış golünden kısa süre sonra yaklaşık yedi metreden bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda zamanlamayı tutturamadı. O fırsatı değerlendirse skor 2-0 olacaktı.

Orta saha

Elliot Anderson (8/10): Baku'nun beraberlik golü öncesinde Gruda kendisini geçti ancak hatasını fazlasıyla telafi etti: İki rakibini geride bırakıp ceza sahasına girdi ve galibiyet golü için topu Haaland'a aktardı. Topu geri kazanma konusunda da başarılıydı. Yaklaşık 14 metreden çektiği şut üstten auta çıktı; 83. dakikada yerini Ayyoub Bouaddi'ye bıraktı.

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Enzo Fernandez (8/10): İnce bir dokunuşla Cherki'ye erken dakikalarda fırsat yarattı ve Gruda'nın şutunu engelledi. Ardından koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarlayıp Ndiaye'nin ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. 83. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bıraktı.

Rayan Cherki (7/10): City'nin hücumda en istikrarlı tehdit kaynağıydı. Erken dakikalardaki şutu az farkla dışarı çıktı, Maarten Vandevoordt'u kurtarışa zorladı ve sert şutu üst direğin altına çarptı. Ayrıca yaklaşık 37 metre top sürerek Haaland'a direkten dönen bir şut fırsatı hazırladı, ancak ofsayt bayrağı kalkmıştı.

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Hücum

Phil Foden (6/10): İlk yarıda falsolu şutu az farkla dışarı çıktı ve Fernandez'in golü öncesinde topu Ndiaye'ye aktardı. Ancak sağ kanatta boş alan bulmakta zorlandı. 64. dakikada yerini Jeremy Doku'ya bıraktı.

Iliman Ndiaye (8/10): Sol kanatta sürekli bir pas seçeneğiydi. Fernandez'in kafa golü için kusursuz bir orta yaptı ve ikinci yarının başlarında Cherki'yi gol fırsatıyla buluşturdu. Raum'a sarı kart gördürdükten sonra 83. dakikada yerini Allan'a bıraktı.

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Erling Haaland (8/10): Kaptan, ilk yarıda topla yalnızca üç kez buluştu ve 53. dakikada yakın mesafeden vuruşunu Vandevoordt kurtardı. Ancak galibiyet golünü kayarak atmak için doğru yerdeydi. Ofsayt pozisyonundayken direğe takıldı; son anlarda rakibe çarpıp yön değiştiren şutu ise çizgiden çıkarıldı.

Yedekler ve teknik direktör

Jeremy Doku (7/10): City'ye sol kanatta farklı bir hücum tehdidi kazandırdı. Cherki'nin direğe çarpan şutunun pozisyonunu hazırladı ve Haaland'a neredeyse ikinci golünü attıracak ortayı yaptı. Uzatma dakikalarında kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu üstten auta gönderdi; topa vurup oyunu geciktirdiği için de sarı kart gördü.

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Ruben Dias (6/10): Leipzig üçüncü kez beraberliği yakalamaya çalışırken üstünlüğü korumaya yardımcı olması için maçın son bölümünde oyuna alındı.

Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovacic, Allan (N/A): Galibiyeti korumak için maçın son bölümünde oyuna girdiler.

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Enzo Maresca (7/10): Takımı uzun süre savunmada fazlasıyla açık verdi. Ancak Brighton yenilgisinin ardından yaptığı dört değişiklik ve Doku'yu oyuna alması, City'nin kazanmanın yolunu bulup ilk sekize girmesine yardımcı oldu.