Manchester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, perşembe günü Türkiye deplasmanında oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel'e sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir haber verdi. Ancak Fenerbahçe forveti Romelu Lukaku'nun yaşadığı kalça sorunu nedeniyle Belçika, tarihinin en golcü oyuncusundan İzmir'de yararlanamayacak.

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Kadrodaki durumlarını belirleyen farklı sağlık haberleri

Doku millî takım kadrosuna dönüyor. Sakatlığı nedeniyle eylül ve ekim aylarındaki ilk dört maçı kaçıran Doku, A1 Grubu'ndaki son iki karşılaşma için kadroda. Millî formayla çıktığı 48 maçta yedi gol atan 24 yaşındaki oyuncu, daha önce hastalığı nedeniyle sönük bir Dünya Kupası geçirmişti. Premier League'de oynayan kanat oyuncusu yeniden forma giyebilecek durumda olsa da 33 yaşındaki golcü Lukaku, kulübünün bulunduğu ülkenin millî takımına karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Hücum oyuncusunun dönüşü tatlı bir seçim zorluğu yaratıyor

Takımı perşembe günü İzmir'deki karşılaşmaya, ardından pazar günü Brüksel'de İtalya'yı ağırlayacağı maça hazırlanırken süratli hücum oyuncusunun dönüşü, Hollandalı teknik adama kanatlarda pek çok seçenek sunuyor.

Çarşamba günü maç öncesi basın toplantısında konuşan Van Bommel, forma rekabetinden memnun olduğunu söyledi: “Jeremy'nin yeniden kadroda olmasından çok memnunum.

“Bu, ilk 11'i seçmeyi kesinlikle zorlaştırıyor ama beş kanat oyuncusunun da iki tarafta oynayabileceğini düşünüyorum. Çözülmesi gereken bir denklem var ama bu, yaşanabilecek güzel bir sorun. Kimin oynayacağına ilişkin henüz bir yanıt veremem.”

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Rekortmen golcü tedbir amaçlı forma giyemeyecek

Öte yandan konuk ekip, millî formayla çıktığı 135 maçta attığı 94 golle ülke rekorunu elinde bulunduran ve hâlen Türkiye'de futbol oynayan tecrübeli forvetinden yararlanamayacak.

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Van Bommel, antrenmanlara katılmasına rağmen golcünün perşembe günkü karşılaşmada neden forma giymeyeceğini şöyle açıkladı: “Romelu'nun kalçasında bazı sorunlar var. Bunu dün de hissediyordu. Hâlâ antrenman yapabiliyor ama onu kadroya almamaya birlikte karar verdik.

“Hem saha içinde hem de saha dışında bizim için önemli bir oyuncu. Şimdiye kadar yalnızca bir maça ilk 11'de başladı ama oyuna sonradan girdiği maçlar da dâhil olmak üzere şimdiden önemli katkı sağladı.

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“Bu yüzden İtalya maçına kadar yeniden hazır hâle gelmesini umuyorum.”

Çeyrek finale yükselme yarışı belirsizliğini koruyor

Belçika, A1 Grubu'nda üçüncü sırada. Ekim ayında henüz puanı bulunmayan son sıradaki Türkiye karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere iki galibiyet ve iki mağlubiyeti bulunan takımın altı puanı var. Mart ayındaki çeyrek finale yalnızca ilk iki ülke yükseleceği için Van Bommel'in ekibi, 10 puanlı lider Fransa'nın ve yedi puanla ikinci sıradaki İtalya'nın gerisinde. İtalya, perşembe günü lider Fransa'yı Milano'da ağırlayacak, ardından pazar günü gruptaki kaderini belirleyecek son maç için Brüksel'e gidecek.