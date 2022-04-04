Jack Grealish, 100 milyon pound bonservis karşılığında Aston Villa'dan Manchester City'ye geçerek tüm zamanların en pahalı İngiliz oyuncusu olduktan bir yıldan kısa bir süre sonra lüks İtalyan giyim şirketi Gucci ile sponsorluk anlaşmasına hazırlanıyor.

26 yaşındaki oyuncu, son 12 ayda İngiltere'nin en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Euro 2020'de milli takımda büyük ölçüde az rol oynamasına rağmen görünümü ve kulüp seviesindeki performansı bu durumda etkendi.

Grealish ve rahat tarzı 🐍 pic.twitter.com/YxiN3YfoV7 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 4, 2022

Gucci, Grealish'in yıllardır düzenli olarak kullandığı bir marka, ancak artık ünlü moda evinin sponsorluğunu yaptığı ilk sporcu olmanın avantajlarından yararlanmaya hazırlanıyor.

Athletic'e göre Grealish, ürünlerini tanıtmak için genellikle müzik ve film endüstrilerinden yıldız isimleri kullanan Gucci ile yedi haneli bir anlaşma imzalamanın eşiğinde.

Geçen yaz Manchester City'ye katıldığından bu yana, 26 yaşındaki oyuncu toplam 30 maçta forma giydi ve bu maçlarda dört gol attı ve üç asist yaptı.

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