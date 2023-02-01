Norveçli yıldızın menajeri, yıldız golcüsünün net değerini belirlemekten çekinmiyor.

NE OLDU? Haaland, Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 51 milyon Sterlin (63 milyon Dolar) karşılığında transfer olarak dönemin en dikkat çekici isimlerinden birisi oldu.

İlk sezonunda City formasıyla çıktığı 27 maçta 31 gol kaydetti ve bu durum, yıldız golcünün temsilcisi Pimenta'nın iştahını kabarttı.

Haaland'ın menajeri, oyuncunun değerini 1 milyar Euro olarak açıklamaktan çekinmedi.

NE SÖYLEDİLER: Pimenta, AS ile yaptığı bir röportajda Haaland ile ilgili şunları söyledi:

"Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Sonuçlar, profesyonellik, dijital içerik, şöhret, sponsorlar...

"Bunların hepsini bir araya getirirseniz, onun değerinin pek çok şeyin toplamı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

"Ama bir futbolcunun fiyatını aslında kulüp belirliyor. Kimsenin bir oyuncuya 700 milyon vermeyeceğini biliyorum, ama Erling'in bir kulübe geldiğinde kattığı değerin de farkındayım.

"Ve bu konuda son derece netim. O, 1 milyar Euro değerinde bir oyuncu..."

BÜYÜK RESİM: 22 yaşındaki oyuncu şimdiden birkaç Premier Lig rekoru kırdı ve Pimenta, Haaland'ın tarihin en iyi oyuncularını geride bırakabileceğini düşünüyor.

"Erling Haaland, modern oyunun zirvesinde olan bir golcü.

"Kendisinden öncekilerden daha ileri gidecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.

"İnsan vücudunu, antrenman olanaklarını, beslenmeyi biliyoruz. Haaland, tüm rekorları kıracak."

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BİLİYOR MUSUN? Haaland, Premier Lig'de arka arkaya üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, Dünya Kupası için verilen altı haftalık araya rağmen, lig tarihinde Ocak ayına kadar 20 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Yıldız forvet, Pazar günü Tottenham'a karşı oynadığında Premier Lig'deki gol sayısını 25'in üzerine çıkarmaya çalışacak.