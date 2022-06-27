Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden, kız arkadaşıyla telefonunu karıştırdığı gerekçesiyle kavga etti

Görgü tanıkları olayda alkol olmadığını ve Foden'in sadece bir şişe su içtiğini iddia ediyor.

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Phil Foden, yüzerken kız arkadaşının telefonunu kontrol etmesi ve ardından birçok kişinin önünde kendisine saldırması nedeniyle Cumartesi günü sahilden ayrılmak zorunda kaldı.

22 yaşındaki Foden ve 22 yaşındaki kız arkadaşı Rebecca Cooke, genç yaşta çıkmaya başladılar ve birlikte iki çocukları oldu.

Marca'nın haberine göre; Cooke'un okyanustayken Foden'in telefonunu kontrol ettiği ve videoda tartışırken yakalandığı bildirildi.

Cooke, "Sence ben bir s*k kafası mıyım," diye bağırdı.

Sahilden ayrıldı

Çift, Cooke'un bir bebek arabasını birkaç basamak yukarı taşımasına yardım eden iki adam tarafından Korfu tatil beldesinin dışına kadar eşlik edildi.

Cooke, "Seni hiçbir yere götüremeyiz, bu her zaman olur" dedi.

Foden'in sahilden ayrılırken Cooke'a asla bağırmadığı bildirildi, ancak bazı tanıklar ayrılmaları söylenmeden önce yaklaşık beş dakika kavga ettiklerini iddia ediyor.

Çift, dramdan bıkmış görünen Foden'in ailesiyle birlikte Çarşamba günü lüks tatil yerine geldi.

Daha önce aldatmıştı

Foden daha önce kız arkadaşını aldattığını iddia eden birçok olaya karışmıştı. Bu da kız arkadaşının telefonunu kontrol ettikten sonra neden bu kadar sinirlendiğini açıklayabilir.

Görgü tanıkları olayda alkol olmadığını ve Foden'in sadece bir şişe su içtiğini iddia ediyor.

Foden'in Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere adına oynaması bekleniyor.

17 yaşındayken Manchester City ile ilk kez Premier Lig'de maça çıktı ve İngiltere'deki ilk maçına 2020'de çıktı.

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