Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Manchester City orta saha oyuncusunu 100 milyon avrodan daha az bir bedel karşılığında bırakmak istemiyor – bu durum, onu gelecek yıl bedelsiz olarak kaybetme riskini doğursa bile.

Sonuçta Rodri'nin Premier Lig kulübüyle olan sözleşmesi sadece Haziran 2027 sonuna kadar geçerli. Skyblues için, devam eden transfer döneminde 30 yaşındaki oyuncu için bir transfer ücreti elde etmenin son büyük fırsatı bu.

Real Madrid’in bu orta saha oyuncusu için yeniden girişimde bulunacağına dair haberler Çarşamba günü birçok medya kuruluşu tarafından duyurulmuştu; bunların arasında transfer muhabiri Matteo Moretto ve Sky de yer alıyordu.

Moretto, Rodri’nin Real Madrid’e transfer olmayı kabul ettiğini yazarken, Sky ise Real Madrid ile dünya şampiyonu oyuncunun menajerleri arasında gizli bir görüşme yapıldığını aktardı. Bu görüşmede Blancos’un, Rodri için yeniden girişimde bulunma kararı aldığı belirtiliyor.

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Manchester City, Rodri ile sözleşmesini uzatmak istiyor

Manchester City ise bir süredir 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için boşuna çaba sarf ediyor. Rodri’nin imzaya hazır bir sözleşmesi olduğu söylense de, oyuncunun hâlâ onay verme konusunda tereddüt ettiği belirtiliyor.

Skyblues ile İspanyol oyuncu arasında bir anlaşma sağlanamazsa, Real'in bir yıl daha bekleyip 30 yaşındaki oyuncuyu 2027'de bedelsiz olarak kadrosuna katması da mümkün olabilir. AS gazetesi bu senaryoyu gündeme getirdi; zira Real Madrid yönetimi, Rodri için 60 milyon Euro'dan fazla transfer ücreti ödemek istemiyor.

Madrid Başkanı Florentino Perez de bu konuda bu yaz transfer yapılmaması yönünde görüş bildirmiş. Rodri ise Real'e transfer olmaya her zaman açık olduğunu göstermişti. Fabrizio Romano, orta saha oyuncusunun bir gün Kraliyet forması giymeyi "çok seveceğini" ve bunun "hayalini kurduğunu" bile yazmıştı.

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Rodri, Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki haberlerle birkaç kez anıldı

2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu için İspanya'nın başkentine transfer, aynı zamanda bir geri dönüş anlamına da geliyor. Rodri, gençlik yıllarında Atlético Madrid'in altyapısında yetişti ve 2018/19 sezonunda Real Madrid'in şehir rakibinde forma giydi. Mart ayında verdiği bir röportajda, Real Madrid'den bir teklif gelirse bunu "o kadar kolay reddedemeyeceğini" kendisi de açıklamıştı.

Rodri’nin Real’e transfer olacağı yönündeki spekülasyonlar hiç de yeni değil. Hatta 2023/24 sezonundaki muhteşem performansının ardından Ballon d'Or'u kazandığı sıralarda, Blancos'un onu uzun süredir orta sahada birlikte oynayan Toni Kroos ve Luka Modric ikilisinin halefi olarak seçtiğine dair söylentiler çıkmıştı – hem de o zamanlar dünya futbolunun en büyük bireysel ödülünün törenini boykot etmiş olan kulüp tarafından.

Ancak iki yıl sonra bile Madrid ekibinin orta saha merkezinde hala bir ihtiyaç var. Arka arkaya iki şampiyonluksuz yılın ardından ve Jose Mourinho’nun teknik direktörlük görevine geri dönmesiyle Real, haftalardır üst düzey bir yıldız kadrosu oluşturmaya çalışıyor olsa da, Rodri gibi yeteneklere sahip bir oyuncu henüz kadroya katılamadı.