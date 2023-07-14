Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız oyuncusundan şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi.

Manchester City'nin sol beki olan, ancak şu anda kulüpsüz bulunan Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçundan göz altına alınmasının ardından kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Fransız oyuncu, 2020 Ekim ve 2021 Ağustos tarihleri arasında 4 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılandı, ancak hakkındaki iddiaların sonu gelmedi.

Manchester City ne söylemişti?

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi:

"Polis tarafından yöneltilen suçlamaların ardından Benjamin Mendy soruşturma tamamlanana kadar kadro dışı bırakıldı."

Benjamin Mendy'nin suçu neydi, Polis ne demişti?

Polis tarafından yapılan açıklamalarda, Benjamin Mendy hakkında üç farklı kişiden şikayet geldiği belirtildi:

"27 yaşındaki Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla suçlanıyor.

Suçlamalar, 16 yaşın üzerindeki üç şikayetçi, olayın Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiğini iddia ediyor.

"Mendy polis tarafından gözaltına alındı ve 27 Ağustos Cuma günü Chester Sulh Ceza Mahkemesi'nde götürülecek."

Mendy'nin yeni açıklaması şok etti

Manchester City'nin eski yıldızı Mendy, BBC'de yer alan habere göre herkesi şok edecek bir açıklamaya imza attı. Hakkında bir yığın suçlama olan ve taciz ve tecavüz davalarıyla gündemden düşmeyen Fransız futbolcu, kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Aina'nın açıklamalarıyla gündeme düştü. Aina, jüriye şunları söyledi: "Mendy, bana doğru yaklaşarak 'Çok utangaçsın, ancak utanmana gerek yok bu tip durumlar benim için sorun değil, çünkü ben 10.000'den fazla kadınla seks yaptım' dedi."

Futbolcu, polise her iki olayda da herhangi bir cinsel temasın rızaya dayalı olduğunu ve herhangi bir yanlışın olmadığını söyledi.

Duruşma devam ediyor.

Mendy'nin Manchester City'deki kariyeri nasıldı?

Mendy, Temmuz 2017'de yaklaşık 52 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Monaco'dan City'ye transfer olmuştu.

Sol bek, kulüpte geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu ve şu ana kadar dört sezonda toplam 75 maça çıktı.

2018 Dünya Kupası sahibi Fransa kadrosunun bir parçasıydı.

Bu sezon Leicester City'ye karşı Community Shield mücadelesinde ve Tottenham'a karşı Premier Lig açılış maçında rol almıştı.