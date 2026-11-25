Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo'nun hak ettiği şekilde uğurlanabilmesi için hem yıldız futbolcunun hem de Portekiz millî takımının aralarındaki sorunları çözmesi gerektiğini söyledi. Manchester City'nin eski teknik direktörüne göre, futbol tarihinde böylesine önemli bir yere sahip olan Ronaldo, süregelen gerilim içinde değil, hak ettiği şekilde veda etmeli.

Reklam

Guardiola'dan görkemli bir veda çağrısı

Guardiola, Ronaldo'nun Portekiz millî takımındaki geleceğine ilişkin süren tartışmaya katıldı. Tarafların, yıldız futbolcunun millî takım kariyerinin saygılı bir şekilde sona ermesi için birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Brezilyalı efsane Romário'nun YouTube kanalında yaptığı söyleşide konuşan Guardiola, Ronaldo'nun mirası için mevcut sürecin iyi bir şekilde sonuçlanmasının iki tarafın da çabasını gerektirdiğini belirtti.

Deneyimli teknik direktör, Ronaldo'nun ülkesi için son derece önemli bir figür olduğunu ve vedasının da bu konumuna yakışması gerektiğini vurguladı. Guardiola, “Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin onurlu bir şekilde sona ermesini sağlamalı. Cristiano Ronaldo, Portekiz millî takımından bu şekilde ayrılmamalı. Gitmesine böyle izin veremezler” dedi.

“Bazı istisnai oyuncular vardır ve Cristiano Ronaldo da onlardan biri. Bu yüzden bu durum düzeltilmeli. Düzeltip düzeltmeyecekleri beni ilgilendirmiyor ama kesinlikle düzeltmeliler. Doğrusu bu. Futbol dünyasında başardıkları farklı bir sonu hak ediyor.”

İki tarafa da uzlaşma çağrısı

Guardiola'ya göre ilişkiyi onarmak yalnızca bir tarafın görevi değil. Doğru sonuca ulaşmak için en üst düzeyde alçakgönüllülük ve uzlaşma gerekiyor. Ronaldo'nun tarihî millî takım kariyerini nasıl noktalayacağına karar verme hakkını güçlü biçimde savunan Guardiola, iki tarafın da inatçılığın uygun bir vedaya engel olmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı. “İki taraf da ona yakışır bir vedayı garanti altına almak için çaba göstermeli. Cristiano Ronaldo'nun kendi istediği şekilde ayrılmayı hak ettiğini anlamalılar” diye konuştu.

Reklam Reklam

Guardiola, gerilimin sürmesi yerine Ronaldo'nun kendi taraftarları önünde sıcak ve coşkulu bir veda yaşaması gerektiğini düşünüyor. Ancak beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın da geride kalan kırgınlıkları gidermek için adım atmasını, böylece odağın başarılarında kalmasını istiyor. Guardiola, “Vatandaşlarının sevgisini hissedeceği bir kutlama olmalı. O da inisiyatif alıp ‘Geçmişi geride bırakalım’ demeli” ifadelerini kullandı.

Related Topics

Kısa bir anlaşmazlık, unutulmaz bir mirası gölgelememeli

Guardiola, daha geniş bir açıdan bakıldığında, son dönemde yaşanan zorlukların veya kişiler arasındaki münferit sürtüşmelerin millî takım düzeyinde yirmi yılı aşkın süre boyunca sergilenen üstün performansa gölge düşürmemesi gerektiğini savundu. Hafızaların kısa olabildiği futbolda yöneticilerin, taraftarların ve oyuncuların kariyerin tamamını görüp takdir etmekle yükümlü olduğunu söyledi.

“Bir kariyerin tamamı, bir ya da iki aya veya bir ya da iki kişiyle yaşanan anlaşmazlığa ya da yanlış anlaşılmaya bakılarak değerlendirilmemeli” diye ısrar etti. “Başarılarla dolu bazı kariyerler korunmayı ve savunulmayı hak eder. Gerçekten zirveye çıkmış büyük oyuncular hak ettikleri şekilde ayrılmayı hak eder. Öncelikle spora verdikleri her şeyle bunu kazandıkları için. Futbolun kendisi de onlara bu takdiri borçlu.”

Reklam

Gelecek nesle örnek olmak

Guardiola, Ronaldo'nun hak ettiklerinin ötesinde, yıldız futbolcunun ülkesinin futbolunda bıraktığı kalıcı kültürel etkiye dikkat çekti. Portekiz'in dünyaca en çok tanınan sporcusunun kariyerini nasıl noktalayacağı, gelecek yıllarda kırmızı-yeşil formayı giymeyi hayal eden her genç yeteneğe güçlü bir mesaj verecek.

Guardiola, “Yalnızca kendisi ve Portekiz için değil, gelecek nesil Portekizli oyuncular için de inanılmaz derecede önemli bir figür oldu. İkincisi, sahaya ilk adımlarını atan ve ‘Kariyerimi Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini veya tarihteki diğer büyük oyunculardan biri gibi bitirmek istiyorum’ diyebilecek çocuklar için de önemli” dedi.