2009-2014 yılları arasında Manchester City forması giyen Joleon Lescott, Phil Foden'ın İngiliz futbolunun zirvesine çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Foden, karşılaşmanın tek golünde De Bruyne'ye asisti yapan isimdi.

City bu galibiyetle gelecek hafta İspanya'da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Ne söyledi?

BT Sport'a konuşan Lescott, şu ana kadar kazandığı kupalara dikkat çekerek Foden'ı tarihin en kariyerli İngiliz futbolcusu olmaya aday gösteriyor.

"Phil Foden için Manchester City forması giymenin ne kadar büyük anlam ifade ettiğini biliyorum. Her sezon iki kupa kazanmaya devam ederse tarihin en iyi İngiliz futbolcusu olur."

"Yaklaşımıyla diğerlerinden ayrılıyor. Onu Wayne Rooney gibi biriyle kıyaslarsanız, kazanamadığında acı çektiğini görebilirsiniz. O takıntılı biri. Ben kazanmayı seviyorum, ama o kendini kazanmak zorunda hissediyor."

İngiltere U21 takımında antrenör olarak görev yapan Lescott, Foden hakkındaki ilginç bir anısını da paylaştı.

"Oteldeki topları kaldırmak zorunda kalmıştık, çünkü onu antrenman sahasından çıkaramıyorduk."

Foden'ın kariyeri

21 yaşındaki yıldız Manchester City'de şimdiden 10 kupa kaldırmayı başardı. Foden üç Premier Lig şampiyonluğuna dördüncüsünü eklemeye de oldukça yakın.

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İngiltere milli takımını da 15 kez temsil eden Foden'ın Katar'daki Dünya Kupası için kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mayıs ayında 22 yaşını dolduracak olan Foden, Manchester City formasıyla toplam 159 maçta 42 gol kaydetti. Foden bu sezon ise 35 maçta 11 gol ve dokuz asistle oynadı.