İtalyan hoca, anlatılanlara göre pek de göründüğü gibi birisi değil.

Manchester City'nin eski oyuncusu Stephen Ireland, Roberto Mancini'nin bazı oyuncularını hayal kırıklığına uğratarak yumruk attığını iddia etti.

Hücum oyuncusu, Etihad Stadyumu'nda beş yıl geçirdi, ancak takımı ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan İtalyan teknik direktörle bir an bile göz göze gelmediğini itiraf etti.

İrlandalı futbolcu, Galatasaray'ın da eski teknik direktörü olan Mancini'nin bilinmeyen yönlerini gözler önüne serdi.

Ne söylendi?

Ireland, Ladbrokes'a özel olarak şunları söyledi: Fanzone: “Dürüst olmak gerekirse, Roberto Mancini'den başka biri olsaydı, Manchester City'deki kariyerim farklı olurdu; daha iyi olurdum.

"Beni yanlış anlamayın sakın, harika bir özgeçmişe sahip harika bir yönetici ve çok şey başardı.

"Bir menajer olarak yeteneğini yadırgamıyorum, ancak mümkün olan en kısa sürede başarı elde etme özeti ile getirildiğini düşünüyorum ve bu süreçte kimin üzüldüğü hiç umrunda değildi."

"O, iyi bir adam değildi"

İrlandalı oyuncu şöyle devam etti: “Sadece ben değil, aynı şeyi söyleyecek bir avuç oyuncu olduğunu biliyorum...

"O iyi bir adam değildi. Kadro çok iyiydi, oyuncular onun için kupalar kazandı, ama o hiç iyi değildi.

“O zamanlar yaptığı bazı şeylerle ilgili bir Amazon belgeseli olsaydı, antrenmanda tartışmalar, kavgalar ve yumruklar konuşurdu ve bu olayları çok fazla yaşardık.

"İnanılmaz anlardı. Onun, Balotelli ve Carlos Tevez'in kafa kafaya geldikleri anların sayısı da çok fazlaydı.

"Akıl oyunları vardı. Bu onun insanları sürekli oyalama taktiği miydi bilmiyorum."

"Bu iş bitti, bizimle oynayamaz"

Mancini ve Tevez arasındaki tartışmalı anlar, City'nin Bayern Münih'e 2-0 yenildiği maçın ardından ortaya çıkmıştı.

Dönemin teknik direktörü Mancini, mücadelenin ardından forvet oyuncusunun City'de oynayamayacağını vurgulamıştı.

City'nin sahipleriyle acil durum görüşmeleri yaptı ve oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Mancini'ye bir daha Tevez'i seçip seçmeyeceği sorulduğunda, "Hayır. Bir takım gibi gelişmek istiyorsak, bir takım olmak istiyorsak Carlos bizimle oynayamaz. Bu iş bitti" cevabını vermişti.

Ireland'a gelince, profesyonel kariyerine 2015 yılında City ile başladı ve toplamda 30 maçta yer aldıktan sonra 2009-10 sezonunda takımdan ayrıldı.

Manchester'daki en iyi sezonunda 50 maçta 13 gol attı. Ancak oyuncu bir daha asla bu sayıya ulaşamadı ve ardından Stoke City, Newcastle ve Aston Villa gibi takımların da formasını giydi.