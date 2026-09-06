Manchester City'nin eski başkanı: 115 suçlamayla itham edilen kulüp Premier Lig ile alay ediyor

Manchester City'nin eski başkanı David Bernstein, kulübe yöneltilen 115 suçlamaya ilişkin davanın çözüme kavuşturulmasındaki gecikmenin sürmesini eleştirerek, dava henüz sonuçlanmamışken takımın yaz transfer döneminde 440 milyon sterlin harcamasının Premier Lig sistemiyle "alay ettiğini" ifade etti.

"Sunday Times" gazetesine göre, 1998 ile 2003 yılları arasında Manchester City'nin, 2011 ile 2013 yılları arasında da İngiltere Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yapan Bernstein, davanın şimdiye dek sonuçlanmamış olmasını eleştirdi ve Premier Lig'in davayı ele alış biçimini sorguladı.

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Kulübe, ligin mali kurallarını çiğnediği iddiasıyla 2023 yılının şubat ayında 115 suçlama yöneltildi. 12 hafta süren duruşmalar Aralık 2024'te sona erdi, ancak davanın son derece karmaşık olduğuna dikkat çekilirken bağımsız komite kararını henüz açıklamadı.

Manchester City kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddediyor. Davanın sonucu, kulübün aklanmasıyla ya da tarihi cezalara çarptırılmasıyla neticelenebilir.

83 yaşındaki Bernstein, Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters'ın kararın verilmesinin "beklenenden daha uzun sürdüğünü" itiraf etmesinin ardından, davanın çözüme kavuşturulmasındaki gecikmeyi eleştirenlerin giderek uzayan listesine katıldı.

"Muamma"

Bernstein "Sunday Times"e şöyle yazdı: "Bunu (transfer harcamasını) 115 suçlamanın gölgesinde yapmaları olağanüstü bir durum ve dünyanın en iyi yönetildiği varsayılan İngiltere üst ligindeki düzenlemeyle alay ediyor."

Şöyle devam etti: "Lig neden 115 suçlamanın hepsini birden takip etmeye karar verdi? Bu benim için bir muamma. Sağduyu (ki çoğu zaman nadir bulunur), en büyük ve en açık davalardan bir avucunu ele alıp bunları örnek davalar olarak takip ederek süreci basitleştirmeyi gerektirirdi.

Geciken adalet, eksik adalettir ve bu süreç ne kadar uzarsa yankıları ve zorlukları o kadar karmaşık hale gelir."

Manchester City, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde ligdeki ilk üç maçından tam puanla ayrılarak şu anda Premier Lig puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Son olarak dün, cumartesi günü yeni yükselen Coventry'yi 1-0 mağlup etti.

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