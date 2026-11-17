Erling Haaland'ın adı Avrupa transfer piyasasında yeniden güçlü bir şekilde gündemin zirvesine yerleşti. Ses getiren haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Norveçli golcünün gelecek sezon Kraliyet ekibinin oyuncusu olacağına her zamankinden daha fazla inanıyor. Bu senaryo yalnızca birkaç ay önce imkânsız görünüyordu.

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Haaland'ın geleceği, mali kural ihlallerine ilişkin soruşturmanın sonuçlarını bekleyen Manchester City'nin içinde bulunduğu riskli durum nedeniyle yeniden büyük gürültü kopardı. Bu durum, kulübün en önemli yıldızlarından bazılarının, yeni kulüplerinin herhangi bir bonservis bedeli ödemesine gerek kalmadan takımdan ayrılması ihtimalinin kapısını araladı. Real Madrid de bu tablodan yararlanmaya en yakın adaylardan biri gibi görünüyor.

İngiliz araştırmacı gazeteci, "The Times" gazetesinin eski muhabiri ve Manchester City'ye yönelik süreci en yakından takip eden isimlerden biri olan Nick Harris, Florentino Perez'in Haaland'ı transfer etme ihtimali konusunda son derece iyimser olduğunu açıkladı.

Harris, "X" hesabından şu ifadeleri kullandı: "Kısa süre önce başkanla öğle yemeği yiyen bir kaynağa göre Florentino Perez, Erling Haaland'ın gelecek sezon Real Madrid oyuncusu olacağına giderek daha fazla inanıyor."

Bu açıklama, bilginin kaynağı nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Harris yalnızca transfer söylentilerini tekrarlamıyor, Perez'in özgüvenini kısa süre önce Real Madrid başkanıyla görüştüğü belirtilen bir kişiye dayandırıyor.

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Gazeteci, Norveçli golcünün ve Manchester City'nin diğer yıldızlarının geleceği açısından belirleyici olabilecek bir bilgi daha paylaştı. Harris şöyle yazdı: "Bu arada Manchester City'nin birçok oyuncusunun menajeri, kulübün tüm itirazlarını kaybetmesi halinde oyuncularının nasıl bedavaya ayrılabileceğini araştırıyor. Tabii kulüp itirazlarını kaybederse."

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Harris, bu senaryonun hukuki sürecin nihai sonucuna bağlı olduğunu ve oyuncu menajerlerinin olası ayrılık seçenekleri için şimdiden hazırlık yapmaya başladığını açıkça vurguladı.

Haber İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. İngiliz "FourFourTwo" dergisi, Manchester City'ye verilebilecek ağır bir cezanın olası sonuçlarını, özellikle de bu cezanın kulübün küme düşmesine ya da büyük turnuvalardan men edilmesine yol açması ihtimalini ayrıntılı biçimde ele aldı.

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Derginin haberine göre, A takımdaki bazı oyuncuların temsilcileri, kulübün tüm itiraz yollarını sonuçsuz biçimde tüketmesi halinde sözleşmelerini tazminatsız feshedip feshedemeyeceklerini belirlemek için hukuki istişarelere başladı.

Meselenin özü, sözleşmelerin feshi için haklı bir gerekçe bulunup bulunmayacağında yatıyor. Ağır bir sportif ceza, bazı oyuncuların imzaladığı sözleşme maddelerini ciddi şekilde değiştirebilir. Ancak her fesih talebi bireysel olarak incelenecek ve otomatik olarak gerçekleşmeyecek.

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Harris, hukuki sürecin geleceğine dair çok sayıda avukata da danıştı. Avukatların yaklaşık dörtte birinin Manchester City'nin itirazı ya da itirazın bazı kısımlarını kazanabileceğini düşündüğünü, daha az sayıda avukatın ise kulübün davanın esasına ilişkin konularda haklı çıkabileceğine inandığını aktardı.

Durum, Manchester City ile sözleşmesi 2034'e kadar devam eden Haaland açısından ayrı bir boyut kazanıyor. Normal şartlarda Norveçli yıldızı transfer etmek devasa bir mali harcama gerektirir, ancak ağır bir ceza tabloyu tamamen değiştirebilir.

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Golcünün adı Barcelona ile de anıldı, ancak Harris'in son haberleri Florentino Perez'in büyük bir özgüvene sahip olduğuna işaret ediyor.

Şu an itibarıyla Norveçli oyuncu kamuoyu önünde Manchester City'ye bağlılığını sürdürüyor ve ayrılık için pazarlık yaptığına dair herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Harris de Haaland'ın, menajerleri sözleşme feshi ihtimalini araştıran oyuncular arasında yer aldığını doğrulamadı.

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Ancak kesin olan bir şey var: Önümüzdeki günler pek çok gelişmeye sahne olacak ve Manchester City'nin hukuki akıbeti, Avrupa transfer piyasasının haritasını baştan aşağı yeniden çizebilir.