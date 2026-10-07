Bayern'de en iyimser kesimin bile beklemediği bir senaryoda, Bayern Münih'in kulislerinde korku salan bir hücum ikilisinin ana hatları şekillenmeye başladı. İngiliz Harry Kane ile Norveçli Erling Haaland'ı bir araya getirecek bu ikili, Manchester City'yi sarsan tarihi bir krizin enkazı üzerinde yükseliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Bavyera ekibi, Manchester City'nin mali kötü yönetimle ilgili 114 suçlamadan mahkûm edilmesine dair çıkan ağır karardan faydalanarak, 26 yaşındaki Haaland transfer piyasasında müsait hale gelirse onu kadrosuna katmak için devasa bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haaland, City ile 2034 yılına kadar uzanan on yıllık efsanevi bir sözleşme imzalamış olsa da, Etihad Stadı'ndaki geleceği belirsizleşti; zira yönetmelikler, kulübün birinci lige ya da daha alt bir seviyeye düşmesi halinde takımın birçok yıldızına sözleşmelerini feshetme ve başka fırsatlar arama hakkı tanıyor.

Bayern durdurulamaz bir ikilinin hayalini kuruyor

Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, İngiliz "The Sun" gazetesine yaptığı açıklamalarda, City'nin küme düşmesi kesinleşirse Bayern Münih'in Norveçli oyuncuyu kadrosuna katmak için var gücüyle çaba göstereceğini belirterek şunları söyledi: "Haaland City'ye transfer olmadan önce, Bayern ona daha önce hiçbir oyuncuya sunmadığı cazip bir mali teklif yapmıştı; oysa yaygın kanı, Bavyera ekibinin Almanya'da büyük yıldızlar satın alma dönemini geride bıraktığı yönündeydi."

Haaland'ın Münih'e transferi her açıdan şok edici olacaktır; özellikle de İngiltere'ye gitmeden önce ezeli rakip Borussia Dortmund formasıyla üç sezon geçirmiş olması dikkate alındığında. Ancak sportif motivasyon muazzam; zira 33 yaşındaki İngiltere Milli Takımı kaptanı ve Bayern ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanan Harry Kane ile ölümcül bir ikili oluşturacak.

Real Madrid devreye giriyor

Manchester City suçsuzluğunu savunmaya devam edip geçen hafta mahkûmiyete karşı temyize gitmiş olsa da, Avrupa'nın devleri çoktan harekete geçti; Real Madrid'in de satışa çıkarılması halinde Haaland'ı kadrosuna katma seçeneğini değerlendirmesi bekleniyor.

Brassell sözlerini şöyle tamamladı: "Biliyorum ki bazıları Kylian Mbappé'nin önderlik ettiği ve yedi maç sonunda La Liga'da dördüncü sırada yer alan mevcut Real Madrid kadrosuna bakıp Haaland'ın yeri nerede diye soracak. Ona kesinlikle bir yer bulacaklardır."



