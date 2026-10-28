Manchester City, Brighton ile 2-2 berabere kaldığı ve penaltı atışlarıyla sonuçlanan çekişmeli maçın ardından Carabao Kupası'nda tur atladı. Etihad'daki yüksek tempolu taktik mücadelede hem yaz döneminde takıma katılan oyuncular hem de genç yetenekler dikkat çekici performanslar sergiledi.

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Manchester City, Brighton & Hove Albion ile 2-2 berabere biten heyecan dolu maçın ardından penaltı atışlarını 4-3 kazanarak Carabao Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Taktik açıdan son derece karmaşık geçen karşılaşmada konuk ekibi yarım saatlik bölümün sonunda Malick Yalcouyé öne geçirdi. Mateo Kovacic ise on dakika sonra soğukkanlı bir vuruşla skora denge getirdi. İkinci yarıda da takımlar karşılıklı goller buldu: Devrenin başlarında Georginio Rutter, Brighton'ı yeniden öne geçirirken City savunmacısı Vitor Reis 72. dakikada fileleri havalandırarak maçı penaltı atışlarına taşıdı.

City, Rayan Cherki'nin hücumdaki başlıca yaratıcı güç olduğu düzende iç koridorlara hâkim olmaya çalıştı. Topa sahip olma oranında %57'ye ulaşmasına rağmen Enzo Maresca'nın takımı, Brighton'ın hızlı hücumlardaki etkinliğini sınırlamakta zorlandı ve rakibine üç net fırsat verdi. Penaltı atışları Etihad'daki taraftarlara gergin anlar yaşattı. Mateo Kovacic'in vuruşu kurtarılsa da Geronimo Rulli, Yasin Ayari ve Lewis Dunk'ın penaltılarını çıkararak maçın kahramanı oldu ve ev sahibinin penaltılarda 4-3'lük galibiyetle tur atlamasını sağladı.

Kaleci ve savunma

Gerónimo Rulli - 8/10

Normal sürede iki gol yemesine rağmen en kritik anlarda farkı yaratan isim Rulli oldu. Aleyhine oluşan 2,03'lük beklenen gol değerine karşılık 90 dakika içinde dört önemli kurtarış yaptı. Penaltı atışlarında iki vuruşu çıkararak City'yi üst tura taşıması ise performansını unutulmaz kıldı.

Rico Lewis - 6/10

Hibrit rolüne uygun biçimde maçın büyük bölümünde merkeze yönelerek orta sahada sayısal üstünlük sağladı. 68. dakikada yaptığı bir şut engellendi. City savunmada daha sağlam bir yapı ararken 76. dakikada yerini Abdukodir Khusanov'a bıraktı.

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Vitor Reis - 9/10

Stoperden etkileyici bir performans. 72. dakikada kritik beraberlik golünü atmakla kalmadı; isabetli pas (58) ve savunma müdahalesi (16) dâhil birçok istatistikte takımının lideri oldu. Savunma hattının merkezindeki kilit isimdi.

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Marc Guéhi - 7/10

Reis'in yanında sakin bir görüntü çizdi. 43. dakikada kornerden yaptığı kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak şutu engellendi. City'nin takım genelinde 75 ikili mücadele kazanmasında önemli rol oynadı ve Rutter ile mücadele etmek için gereken fiziksel direnci sağladı.

Orta saha

Mateo Kovacic - 7/10

Kovacic, her zamanki gibi baskı altında topu iyi kullandı ve 40. dakikada City'nin ilk golünü atarak skoru 1-1'e getirdi. Ancak penaltı atışlarındaki vuruşunun kurtarılması, City'nin tur şansını kısa süreliğine tehlikeye attığı için notunu biraz düşürdü.

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Ayyoub Bouaddi - 6/10

İlk yarıda iki ön liberolu düzende istikrarlı bir performans sergiledi. City'nin oyun ritmini korumasına yardımcı oldu ancak Maresca kanatlardaki taktik dizilişi değiştirmek isteyince devre arasında yerini Aït-Nouri'ye bıraktı.

Nico O'Reilly - 6/10

Genç oyuncu teknik kapasitesinden kesitler sunsa da kalabalık merkez bölgede oyuna tam anlamıyla ağırlığını koyamadı. Orta sahada çok çalıştı ve 87. dakikada yerini Enzo Fernández'e bıraktı.

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Hücum

Phil Foden - 7/10

Sağ kanatta görev yapan Foden, son pasları her zaman istediği gibi olmasa da sürekli tehdit oluşturdu. Penaltı atışlarında büyük bir soğukkanlılık göstererek ilk penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi adına başlangıcı yaptı.

Rayan Cherki - 8/10

Sahadaki en hareketli yaratıcı güçtü. Takımının en yüksek sayısına ulaşarak altı şut çekti ve Jason Steele'i birçok kez zorladı. Penaltı atışlarında da vuruşunu gole çeviren Cherki'nin 90 dakika boyunca City'nin hücuma geçişlerine katkısı büyük önem taşıdı.

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Allan Elias - 5/10

Sol kanat oyuncusu için nispeten sessiz bir maçtı. Devre arasından hemen önce kaleyi bulmayan bir şut çekti ve Brighton'dan Costinha'yı bire bir pozisyonlarda geçmekte zorlandı. 61. dakikada yerini Jérémy Doku'ya bıraktı.

Floyd Samba - 5/10

İleri uçta oynayan Samba, Boscagli'nin yakın markajından kurtulmakta zorlandı. İsabetli şut çekemedi ve oyun kurulumuna sınırlı katkı sağladı. Devre arasında yerini Ryan McAidoo'ya bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Rayan Aït-Nouri - 6/10

Devre arasında Bouaddi'nin yerine oyuna girdi. Kanatta daha fazla genişlik ve enerji sağlayarak City'nin ikinci yarıdaki geri dönüşünde Brighton savunmasını açmasına yardımcı oldu.

Ryan McAidoo - 6/10

Devre arasında Samba'nın yerine girdi. Hücumda farklı bir oyuncu profili sundu ancak Brighton'ın disiplinli, geride kurduğu savunma karşısında net fırsatlar bulmakta zorlandı.

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Jérémy Doku - 7/10

61. dakikada Elias'ın yerine oyuna girdi. Hızıyla Brighton'ı hemen geriye itti. Penaltı atışlarında da vuruşunu gole çevirdi.

Abdukodir Khusanov - 6/10

Son 15 dakika için Rico Lewis'in yerine girdi. Brighton son bölümde galibiyet golünü ararken savunmanın sağ tarafını sağlamlaştırmaya yardımcı oldu.

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Enzo Fernández - 7/10

O'Reilly'nin yerine son bölümde kısa süreliğine oyuna girdi. Maçın kapanış bölümünde orta sahaya soğukkanlılık kattı ve penaltı atışlarındaki vuruşunu kendinden emin bir şekilde gole çevirdi.

Enzo Maresca - 7/10

Maresca'nın kadroda kapsamlı bir rotasyona gitme kararı, neredeyse ters tepecek bir riskti. Ancak devre arasında yaptığı iki değişiklik City'nin kontrolü yeniden ele almasına yardımcı oldu. Savunmadan hücuma geçişler endişe yaratmayı sürdürse de takımının penaltı atışlarında gösterdiği mental dayanıklılık, Maresca'nın liderliği açısından olumlu bir işaretti.