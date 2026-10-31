Manchester City, Aston Villa’ya 2-1 yenilmesinden bir hafta sonra Etihad Stadyumu’nda Brighton’a 1-0 mağlup olarak Premier League’de üst üste ikinci yenilgisini aldı. Enzo Maresca’nın öğrencileri için hayal kırıklığıyla geçen öğleden sonraki maçın sonucunu Yasin Ayari’nin 11. dakikadaki golü belirledi.

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City, yüzde 62 topa sahip olma oranı ve 21 şutla oyuna hükmetti, ancak Bart Verbruggen ve disiplinli Brighton savunması geçit vermedi. Ev sahibinin hücumdaki tehdidini Doku ve Iliman Ndiaye oluştururken Erling Haaland yeterince topla buluşamadı.

Manchester City oyuncularının Brighton karşısındaki performans notları...

Kaleci ve savunma

Gianluigi Donnarumma - 6/10 11. dakikada topu ağlarından çıkarmak dışında fazla işi düşmedi. Pascal Gross'un maçın başındaki kornerini yumruklayarak uzaklaştırdı ve Brighton'ın kaleye yönelik az sayıdaki girişimini savuşturdu.

Matheus Nunes - 5/10 Marc Guehi'nin yerine yeniden ilk 11'e döndü ancak zor bir öğleden sonra geçirdi. Ceza sahası boyunca gönderilen alçak topa müdahale edemedi; top Maxim De Cuyper'e çarpıp galibiyet golünü atan Ayari'nin önüne düştü. 63. dakikada savunma arkasına sarktığı pozisyonda ise Verbruggen'i geçemedi.

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Abdukodir Khusanov - 6/10 De Cuyper'in maçın başındaki ortasını uzaklaştırdı ve Brighton'ın nadir gelişen kontrataklarında sağlam durdu. 89. dakikada güçlü şutuyla Verbruggen'i kurtarışa zorlayarak beraberlik golüne en çok yaklaşan isim oldu.

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Rúben Dias - 6/10 Brighton hücumunu uzun süre etkisiz tuttu; konuk ekip City'nin ceza sahasında yalnızca dokuz kez topla buluşabildi. Ancak diğer tarafta beraberlik golü gelmeyince sağlam savunma performansının pek önemi kalmadı.

Joško Gvardiol - 6/10 Topu kullanırken hata yapmadı ancak sol kanattan hücuma fazla katkı veremedi. City beraberlik golünü ararken 79. dakikada yerini Phil Foden'a bıraktı.

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Orta saha

Ayyoub Bouaddi - 5/10 Rayan Cherki'nin yerine ilk 11'de başladı. Chema Andres'in sarı kart görmesine yol açan bir serbest vuruş kazandırdı ancak oyuna ağırlığını koymakta zorlandı. 55. dakikada yerini Cherki'ye bırakarak oyundan çıkan ilk oyuncu oldu.

Elliot Anderson - 7/10 City'nin en çalışkan oyuncularından biriydi. Tehlikeli ortasında Ndiaye'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. Daha önce ise Enzo Fernandez ile yaptığı verkaçın ardından topu ayağından açarak bir fırsatı harcadı. Uzatma dakikalarında Doku'nun şutunun hazırlayıcısı da oldu.

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Enzo Fernandez - 6/10 10 numara pozisyonunda Anderson ile iyi bir verkaç yaparak maçın başında fırsat yarattı ancak kalabalık ceza sahası savunmasını açacak son pası bulamadı. 64. dakikada yerini Nico O'Reilly'ye bıraktı.

Hücum

Iliman Ndiaye - 7/10 Sağ kanatta etkiliydi. Kafa vuruşu az farkla dışarı gitti, Olivier Boscagli'yi geçtikten sonra doğrudan Verbruggen'e şut çekti. İkinci yarının başında ise tek başına yaptığı güzel koşunun ardından çektiği şutu kaleci direğe çeldi. De Cuyper'e sarı kart da gördürdü ve Allan'a yerini bırakmadan önce dar açıdan dışarı vurdu.

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Jérémy Doku - 8/10 City'nin en tehlikeli hücum silahıydı. Sol kanattan doğrudan kaleye yöneldiği driplingleriyle Brighton savunmasına zor anlar yaşattı. 31. dakikada Haaland'a çıkardığı topa istediği gibi vurulamadı. Son bölümde Cherki'ye pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Verbruggen'i kurtarışa zorladı.

Erling Haaland - 5/10 Norveçli oyuncu için sinir bozucu bir maçtı. İlk 39 dakikada topa yalnızca 10 kez dokundu ve ilk fırsatında topa istediği gibi vuramadı. Devre arasından hemen önce yakaladığı en iyi fırsatta ise Lewis Dunk kayarak şutunu engelledi.

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Yedekler ve teknik direktör

Rayan Cherki - 6/10 (55. dakikada Bouaddi'nin yerine girdi) Oyuna daha fazla yaratıcılık kattı ve dar alanlardan pas geçirmeyi denedi. Uzatma dakikalarında ceza sahası dışından çektiği şut engellendi.

Nico O'Reilly - 6/10 (64. dakikada Fernandez'in yerine girdi) Premier League'deki 50. maçında hareketliydi. Ndiaye için kale önüne güzel bir top gönderdi. Verbruggen'in Khusanov'un şutunu kurtarmasının ardından yaptığı kafa vuruşu da az farkla dışarı gitti.

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Phil Foden - 6/10 (79. dakikada Gvardiol'un yerine girdi) City beraberlik golünü ararken oyuna girişi ev sahibi taraftarı hareketlendirdi ancak önünde çok az zaman vardı.

Allan - 6/10 (79. dakikada Ndiaye'nin yerine girdi) Topla yaptığı etkili koşuyla hemen fark yarattı. Gross'u kolundan tutmaya zorladı ve Brightonlı orta saha oyuncusunun sarı kart görmesine neden oldu.

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Enzo Maresca - 5/10 Nunes ve Bouaddi'yi ilk 11'e alarak yaptığı değişiklikler sonuç vermedi. City topa sahip oldu ve fırsatlar yakaladı ancak ligin en iyi organize olmuş savunmalarından birini aşacak bitiriciliği gösteremedi.