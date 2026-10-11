Manchester City, 2022/23 sezonunun sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığından beri Avrupa'da çeyrek finali geçemedi. Peki sahadaki etkileyici performansını Avrupa'da yeniden sergileyebilecek mi? Yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bugün bilet ayırtabilirsiniz.

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Lig aşamasında Paris Saint-Germain, Napoli ve Barcelona ile oynanacak önemli maçlar da dâhil olmak üzere Manchester City taraftarlarını önümüzdeki aylarda heyecan dolu Avrupa geceleri bekliyor.

GOAL, Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl yer bulabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini sunuyor: Biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası.

Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 14 Ekim Çarşamba (20.00) Manchester City - Paris Saint-Germain Etihad Stadyumu (İç saha) Biletler 20 Ekim Salı (20.00) Manchester City - AEK Atina Etihad Stadyumu (İç saha) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) RB Leipzig - Manchester City Red Bull Arena (Deplasman) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Manchester City - Napoli Etihad Stadyumu (İç saha) Biletler 8 Aralık Salı (21.00) Barcelona - Manchester City Camp Nou (Deplasman) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Lens - Manchester City Stade Bollaert-Delelis (Deplasman) Daha sonra açıklanacak 27 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester City - Sporting CP Etihad Stadyumu (İç saha) Biletler

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Manchester City biletleri nadiren genel satışa çıkıyor. Kulübün sadık bir taraftar kitlesi var ve Etihad'daki maçların biletleri hızla tükeniyor.

Premier League maçlarında, 53.400 kişilik stadyumdaki 46.000 koltuk zaten kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Bu maçların biletlerini kulüp aracılığıyla satın alabilmek için büyük olasılıkla Manchester City maç günü üyeliğine (Matchday Member) ihtiyacınız olacak.

Ancak talebin genellikle daha düşük olduğu Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları ile FA Cup veya Carabao Cup maçlarında istisnalar olabilir. Yine de bunun garantisi yok ve biletlerin bulunabilirliği değişecektir.

Taraftarlar için Manchester City bileti satın almanın en güvenli yolu kulübün resmî bilet satış kanalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulmak için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerini değerlendirebilir.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Etihad Stadyumu'ndaki maçlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini doğrudan kulüpten alırsanız yetişkin bilet fiyatları 25 sterlin (Aile Tribünü 0. kat ve Güney Tribünü 0. ile 3. katlar) ile 50 sterlin (93:20 bölümündeki ağırlama hizmeti içermeyen premium koltuklar) arasında değişiyor. İndirimli biletlerin fiyatları da farklılık gösteriyor: 65 yaş üstü kişiler ve 18-21 yaş aralığındakiler 22 ila 37 sterlin öderken 18 yaş altındakiler Aile Tribünü'ne 10 sterline, 93:20 bölümüne ise 25 sterline girebiliyor.

Biletlerin bulunabilirliği ve fiyatları hakkında ek bilgi için kulübün resmî bilet satış kanalını takip edin. StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerinde biletler şu anda 95 sterlinden başlayan fiyatlarla bulunabiliyor.

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Şampiyonlar Ligi maçları için hangi Manchester City ağırlama paketleri sunuluyor?

Manchester City'nin ağırlama paketleri de üye olmayanların maçta yer bulması için iyi bir seçenek. Bu paketler, kulübün doğrudan sattığı ve ikinci el piyasasındaki biletlerden genellikle daha geç tükeniyor. Dolayısıyla diğer seçenekler sınırlı olduğunda tercih edilebilir.

Etihad Stadyumu'ndaki Manchester City maçları için sunulan ağırlama paketlerinden bazılarına göz atalım:

The Mancunian (390 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Canlı müzik ve yerel dekorla Manchester kültüründen bir kesit. Brasserie tarzında bir menü sunuluyor; içecekler ise maç günü veya önceden rezerve edilen paketler aracılığıyla satın alınabiliyor.

The Tunnel Club (570 sterlinden başlayan fiyatlarla)

(The Tunnel Club Premier: 870 sterlinden başlayan fiyatlarla)

Manchester City kadrosunu gelişlerinde karşılayabileceğiniz, perde arkasına erişim imkânı sunuluyor. Ayrıca mevsimlik modern bir menü, pakete dâhil içecekler ve dolgulu özel koltuklar var. Bunlara locada canlı röportajlar, DJ performansı ve ödüllü bir loca içi bilgi yarışması da ekleniyor.

Backstage (1.140 sterlinden başlayan fiyatlarla)

‘Tunnel Club’ deneyiminin daha kapsamlı bir versiyonu. Pep'in A takım operasyonlarından bir kişinin özel konuşması ve bir kulüp efsanesi eşliğinde stadyumun perde arkasına düzenlenen tur dâhil, maç günü hazırlıklarını yakından görebilirsiniz.

Etihad Stadyumu'nun tarihi

Sponsorluk nedeniyle şu anda Etihad Stadyumu olarak bilinen City of Manchester Stadium, 2003'ten beri Manchester City'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. 2002 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın ana merkezi olduğu için resmî açılışı bir yıl önce yapılmıştı.

Şu anki kapasitesi 53.600 olan stadyum, İngiltere'nin en büyük yedinci, Birleşik Krallık'ın ise en büyük 11. futbol stadyumu. Esas olarak Manchester City maçlarına ev sahipliği yapan Etihad'da ayrıca 2008 UEFA Kupası finali, İngiltere futbol millî takımının uluslararası maçları, ragbi ligi maçları, boks karşılaşmaları, İngiltere ragbi birliği millî takımının uluslararası maçları ve müzik konserleri düzenlendi.