Manchester City-C Napoli Şampiyonlar Ligi maç ön izlemesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında salı günü Napoli'yi Etihad Stadyumu'nda ağırlıyor. Kevin De Bruyne de 10 yıl geçirdiği stada dönüyor. Maç EST ile 16.00'da, GMT ile 20.00'de başlayacak. Lig aşamasında City dokuz puanla yedinci sırada; Napoli ise dört maçın ardından yalnızca üç puanla 27. sırada.

City, Premier Lig'deki galibiyetsiz serinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor

City son haftalarda yolunu kaybetti. Enzo Maresca'nın ekibi sezona galibiyet serisiyle başlamıştı ancak artık Premier Lig'de dört maçtır kazanamıyor. Üst üste üç yenilginin ardından gelen son maçta Fulham ile 1-1 berabere kaldı; Erling Haaland'ın golü ise tartışmalı bir kararla iptal edildi. City, Etihad Stadyumu'nda tüm kulvarlardaki son yedi maçında 14 gol yedi. Enzo Maresca'nın bu soruna çözüm bulması gerekecek; kulübün eski yıldızlarından biri de bu savunma zaafından yararlanabilir.

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Napoli, De Bruyne'ye güveniyor

Napoli, cumartesi günü Torino'yu 1-0 yenmesinin ardından maça iyi durumda geliyor. Ancak Massimiliano Allegri'nin ekibi lig aşaması tablosunda 27. sırada. Antonio Conte yönetiminde 2024-25 sezonunda şampiyon olmasına rağmen Serie A'da da sekizinci sırada bulunuyor. Konuk ekip, tüm kulvarlarda deplasmanda oynadığı son yedi maçın beşini kaybetti; bu karşılaşmada gidişatın değişmesi gerekebilir.

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Öne çıkan istatistikler & sakatlık haberleri

Manchester City, tüm kulvarlarda evinde oynadığı son yedi maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

City'de sakat kanat oyuncusu Antoine Semenyo forma giyemeyecek; Matheus Nunes'in durumu ise belirsiz.

Napoli'de savunma oyuncusu Giovanni Di Lorenzo ve cezalı Rafa Marin forma giyemeyecek.

Muhtemel ilk 11'ler

City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

Takımların son durumu & kadrolar